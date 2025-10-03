Yeni Şafak
Otomobilde ölü bulunmuştu: 2 arkadaşı yakalandı

Otomobilde ölü bulunmuştu: 2 arkadaşı yakalandı

17:463/10/2025, Cuma
DHA
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Abdullah Gürsoy'un (26) otomobilinde ölü bulunması ile ilgili soruşturmada, olay gecesi yanında olan arkadaşları T.Y. ve M.Ç. tutuklandı.

Feci olay, 30 Eylül'de Bağlar Mahallesi 0422 Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Gürsoy'un otomobilinde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gürsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gürsoy'un cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay ile ilgili çalışma başlattı.

Cinayet dedektiflerinin çalışması sonucunda, Gürsoy'un olay gecesi beraber olduğu T.Y. ve M.Ç., gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerden M.Ç., olay gecesi Gürsoy'un üzerlerine kusması sonucu T.Y.'nin araç anahtarı ile yüzüne vurduğunu, ardından Gürsoy'un düşerek başını yere çarptığını iddia etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


#Mersin
#kaza
#otomobil
