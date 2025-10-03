Feci olay, 30 Eylül'de Bağlar Mahallesi 0422 Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Gürsoy'un otomobilinde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gürsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gürsoy'un cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay ile ilgili çalışma başlattı.