Antalya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

17:423/10/2025, Friday
AA
Antalya.
Antalya.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Antalya'da, Ahmet Faruk Şimşek'in kullandığı 07 AZN 146 plakalı hafif ticari araç, Yeşilbayır Mahallesi Akdeniz Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen Gamze Altok idaresindeki 07 ATK 432 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Elife Taş (58) ve kızı Gonca Taş (30) yaralandı.

Sürücü Altok, uzun süre yaralı teyzesi Elife Taş'a (58) suni teneffüs ve kalp masajı uyguladı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar Elife Taş, Gonca Taş, Ahmet Faruk Şimşek ve Gamze Altok ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Elife Taş müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cenaze, otopsi işlemlerinden sonra ailesine teslim edildi.



#sağlık ekibi
#Antalya
#kaza
