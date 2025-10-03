Antalya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki Elife Taş (58) ve kızı Gonca Taş (30) yaralandı.

Sürücü Altok, uzun süre yaralı teyzesi Elife Taş'a (58) suni teneffüs ve kalp masajı uyguladı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince müdahaleleri yapılan yaralılar Elife Taş, Gonca Taş, Ahmet Faruk Şimşek ve Gamze Altok ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.