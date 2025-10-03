Yeni Şafak
Bilecik’te trafik kazası: 5 yaralı

Bilecik'te trafik kazası: 5 yaralı

13:363/10/2025, Cuma
IHA
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik’te seyir halindeki 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza; Gölpazarı-Vezirhan-Bilecik kara yolu Küçükyenice Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bilecik’ten Gölpazarı ilçesi istikametine seyir halindeki Fahri K. idaresindeki 43 KH 035 plakalı otomobille karşı şeritten gelmekte Hatice Y. idaresindeki 11 AAN 146 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 AAN 146 plakalı otomobil sürücü Hatice Y. ve araçlarda yolcu olarak bulunan Fahri K., İsmail Y., Gülişan Y. ile Sadet O. yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



