Trafikte sıkıştırılan sürücü, şerit değiştirirken kaza yaptı: Bir ağır yaralı

14:294/10/2025, Cumartesi
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Adana'da bir sürücü tarafından sıkıştırılınca şerit değiştirmek isteyen G.K.'nin kullandığı otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, kaza başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Girne Bulvarı üzeri Asri Mezarlık karşısında meydana geldi. İddiaya göre; kendisini sıkıştıran araç nedeniyle şerit değiştirmeye çalışan ve bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden G.K.'nin kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü M.G., ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. M.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza, arkadan gelen başka aracın kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.




#adana
#sürücü
#kaza
