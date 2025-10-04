Trafikte sıkıştırılan sürücü, şerit değiştirirken kaza yaptı: Bir ağır yaralı

Kaza, gece saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Girne Bulvarı üzeri Asri Mezarlık karşısında meydana geldi. İddiaya göre; kendisini sıkıştıran araç nedeniyle şerit değiştirmeye çalışan ve bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden G.K.'nin kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü M.G., ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. M.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza, arkadan gelen başka aracın kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.