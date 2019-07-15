Kontrollü kaçış

15 Temmuz hem Türk milleti, hem de siyasetçiler ve devlet adamları için büyük test oldu. Millet canı ve kanını ortaya koyup tanklara karşı vücudunu siper ederek vatanına, demokrasiye ve iradesine sahip çıktı. Peki Türkiye’de millete vekalet etmeye aday olan siyasetçiler o gece ne yapıyordu? Kim milletinin yanında, kim gaflet uykusundaydı? 2010 yılında katıldığı bir radyo programında “Şu anda söylüyorum kim darbe girişiminde bulunacaksa o tankın önüne ben çıkacağım” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o gecenin en şaibeli ismi oldu. Kamera kayıtları ve şahitlerin anlatımları şaibeyi daha da güçlendirdi.
HAVAALANI İŞGAL EDİLDİ
Kılıçdaroğlu’nun darbe gecesi görüntülerine göre 15 Temmuz darbe girişiminde saat 23.00 sularında birçok tank ve askeri araç Atatürk Havalimanı’nın çeşitli noktalarını tuttu. Darbeci askerler VIP nizamiyesi önüne de saat 23.13 civarında intikal etti. İki tank giriş ve çıkışları kapattı. Kılıçdaroğlu ise 21.50’de Ankara’dan İstanbul’a doğru yola çıkmıştı.
Kılıçdaroğlu’nun uçağı saat 23.00 sularında Atatürk Havalimanı’na indi. CHP Genel Başkanı’nın VIP binasına girişi ise 23.17’de gerçekleşti. Hemen çıkışa yönelen Kılıçdaroğlu birden yanındakilerce durduruldu. Yakın koruması bir şeyler anlattıktan sonra Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler dışarı çıkmaktan vazgeçti. Hep birlikte 23.18’de VIP toplantı salonuna geçen CHP heyeti burada bir süre bekledi.
DARBECİLER YOL VERDİ
Bu anlarda iki tank VIP nizamiyesi önünde bekliyordu. Tankların yanına ‘çakar’lı bir araç yaklaştı. Askerlerle bir diyalog yaşandı ve iki tank bir anda çalıştı. 23.23’te iki tank VIP nizamiyesini terketti. Saat 23.29’da ise VIP salonundaki CHP Genel Başkanı ve beraberindekiler hareketlendi. Tankların ayrılmasından sadece 6 dakika sonra Kemal Kılıçdaroğlu VIP’ten çıkış yaptı.
O anda olay yerinde bulunan Başbakan Başdanışmanı Abdulkadir Özkan, “Kemal Kılıçdaroğlu VIP’e girdikten sonra çıkar gibi yaptı ve birden karar değiştirip VIP toplantı salonuna geçti. Ben de oradaydım. Korumaları çok telaşlıydı. Yoğun telefon trafiği yapıyorlardı. 10-15 dakika bekledikten sonra korumaların bir işareti üzerine aniden hareketlendiler. Bir yerden haber gelmiş gibiydi” dedi.
Terlikle takip
Kılıçdaroğlu’nun havalimanından sondaki serüveni de oldukça tuhaf. CHP lideri havalimanında kendisini karşılamaya gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun Yeşilyurt’taki evine geçti. Ayaklarına ev terlikleri giyen CHP Genel Başkanı, darbe girişimini televizyondan izledi. Kılıçdaroğlu, saatler içerisinde halk hainleri derdest edince, darbenin bertaraf edildiği iyice kesinleşince, gece yarısından sonra basın mensuplarına yazılı bir açıklama geçti: “Bu ülke darbelerden çok çekmiştir. Aynı sıkıntıların yeniden yaşanmasını istemiyoruz.” O gece yaptığı görüşmeler sır olarak kalsa da CHP liderinin 251 kişinin şehit olduğu darbe girişimi için ‘kontrollü darbe’ ifadelerini kullanması, o gece akıllarda oluşan soru işaretlerini daha da artırdı.
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- Katliamı evden izledi
- O gecenin ikinci şaibeli ismi ise kalkışmadan kısa süre önce ‘Yurta sulh, cihanda sulh’ söylemini dikkat çekici sıklıkta kullanan, 15 Temmuz’da Başbakan olacağını söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. FETÖ’cü yargıçların aldığı kurultay kararları ile MHP’yi ele geçirmeye çalışan Akşener, o gece kayıplardaydı. Ne sokakta gören oldu, ne de iki satır açıklamasını duyan. Ancak daha sonra Akşener’in o gece nerede olduğu ortaya çıktı. Akşener bizzat kendisi o gece can pazarına dönen köprüye 1 kilometre uzaklıktaki evinde oturduğunu söyledi.
- NEŞEYLE GİDİYORLARMIŞ
- Akşener darbe sonrasında bir gazeteye verdiği röportajda “Diğer misafirimiz gitmek için bir tekne istedi. Biz onu sahile kadar indirdik. İnsanlar ellerinde bayraklarla neşeli şekilde köprüye çıkıyordu. Eve geldik, öğrendik” ifadelerini kullandı. Akşener’in köprü üzerinde kadınlar, yaşlılar dahi darbecilerin tanklarına karşı durup tank ve makineli tüfek atışıyla şehit olurken eve gitmeyi tercih etmesi, köprüye giden insanların neşeyle gittiğini ifadesi etmesi eleştiri konusu oldu.
- HABERLER KORKUTMUŞ
- Akşener, “Darbe gecesi neden dışarı çıkmadınız?” sorularına ise kendisi hakkında yapılan “Darbenin Başbakanı” olacaktı haberlerini gösterdi. Ancak söz konusu haberlerin yayınlanma zamanı ile darbe girişiminin yaşandığı saatlerin birbiriyle ilişkili olmadığı biliniyor. 16 Temmuz 2016 darbe girişiminin ertesi sabahı, darbenin bastırıldığının netleştiği anlarda, Akşener’in evinin önündeki koruma polislerinin bulunduğu kulübenin yanında bir kişinin bazı kağıtları yaktığı görüntüler yayınlanmıştı. Yakılan kağıtların ne olduğu ise halen merak konusu.