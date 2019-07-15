Kontrollü kaçış

15 Temmuz hem Türk milleti, hem de siyasetçiler ve devlet adamları için büyük test oldu. Millet canı ve kanını ortaya koyup tanklara karşı vücudunu siper ederek vatanına, demokrasiye ve iradesine sahip çıktı. Peki Türkiye’de millete vekalet etmeye aday olan siyasetçiler o gece ne yapıyordu? Kim milletinin yanında, kim gaflet uykusundaydı? 2010 yılında katıldığı bir radyo programında “Şu anda söylüyorum kim darbe girişiminde bulunacaksa o tankın önüne ben çıkacağım” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o gecenin en şaibeli ismi oldu. Kamera kayıtları ve şahitlerin anlatımları şaibeyi daha da güçlendirdi.

Tanklar kapıdan ayrılıyor.

HAVAALANI İŞGAL EDİLDİ

Kılıçdaroğlu’nun darbe gecesi görüntülerine göre 15 Temmuz darbe girişiminde saat 23.00 sularında birçok tank ve askeri araç Atatürk Havalimanı’nın çeşitli noktalarını tuttu. Darbeci askerler VIP nizamiyesi önüne de saat 23.13 civarında intikal etti. İki tank giriş ve çıkışları kapattı. Kılıçdaroğlu ise 21.50’de Ankara’dan İstanbul’a doğru yola çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu havalimanından çıkıp Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun evine gidiyor.

Kılıçdaroğlu’nun uçağı saat 23.00 sularında Atatürk Havalimanı’na indi. CHP Genel Başkanı’nın VIP binasına girişi ise 23.17’de gerçekleşti. Hemen çıkışa yönelen Kılıçdaroğlu birden yanındakilerce durduruldu. Yakın koruması bir şeyler anlattıktan sonra Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler dışarı çıkmaktan vazgeçti. Hep birlikte 23.18’de VIP toplantı salonuna geçen CHP heyeti burada bir süre bekledi.

REKLAM

Kılıçdaroğlu kalmayıp gitse de, havalimanına akan yüzbinler darbecileri püskürttü.

DARBECİLER YOL VERDİ

Bu anlarda iki tank VIP nizamiyesi önünde bekliyordu. Tankların yanına ‘çakar’lı bir araç yaklaştı. Askerlerle bir diyalog yaşandı ve iki tank bir anda çalıştı. 23.23’te iki tank VIP nizamiyesini terketti. Saat 23.29’da ise VIP salonundaki CHP Genel Başkanı ve beraberindekiler hareketlendi. Tankların ayrılmasından sadece 6 dakika sonra Kemal Kılıçdaroğlu VIP’ten çıkış yaptı.

O anda olay yerinde bulunan Başbakan Başdanışmanı Abdulkadir Özkan, “Kemal Kılıçdaroğlu VIP’e girdikten sonra çıkar gibi yaptı ve birden karar değiştirip VIP toplantı salonuna geçti. Ben de oradaydım. Korumaları çok telaşlıydı. Yoğun telefon trafiği yapıyorlardı. 10-15 dakika bekledikten sonra korumaların bir işareti üzerine aniden hareketlendiler. Bir yerden haber gelmiş gibiydi” dedi.

CHP Genel Başkanı, gelişmeleri kıravatlı halde televizyondan takip etti.

Terlikle takip

Kılıçdaroğlu’nun havalimanından sondaki serüveni de oldukça tuhaf. CHP lideri havalimanında kendisini karşılamaya gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu’nun Yeşilyurt’taki evine geçti. Ayaklarına ev terlikleri giyen CHP Genel Başkanı, darbe girişimini televizyondan izledi. Kılıçdaroğlu, saatler içerisinde halk hainleri derdest edince, darbenin bertaraf edildiği iyice kesinleşince, gece yarısından sonra basın mensuplarına yazılı bir açıklama geçti: “Bu ülke darbelerden çok çekmiştir. Aynı sıkıntıların yeniden yaşanmasını istemiyoruz.” O gece yaptığı görüşmeler sır olarak kalsa da CHP liderinin 251 kişinin şehit olduğu darbe girişimi için ‘kontrollü darbe’ ifadelerini kullanması, o gece akıllarda oluşan soru işaretlerini daha da artırdı.

REKLAM