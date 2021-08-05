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KONYA

Konya canisi yakalandı: Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti

Konya’da husumetli olduğu aynı aileden 7 kişiyi katleden Mehmet Altun, Bozkır ilçesinde dağlık arazide yakalandı. Altun’un olaydan sonra kiraladığı araçla kent merkezinden 140 km uzaklıktaki Toros Dağları’na kaçtığı anlaşıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 14 kişiden 10’u daha önce tutuklanmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Konya canisi yakalandı: Aynı aileden 7 kişiyi katletmişti
Mehmet Altun

Konya’da, husumetli olduğu aynı aileden 7 kişiyi tabancayla öldürüp, evi ateşe vererek, kaçan Mehmet Altun (33) Bozkır ilçesinde dağlık arazide yakalandı. Olay, cuma günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak’ta meydana gelmişti. Yaşar Dedeoğulları’nın (65) evine gelen, 2010 yılından beri ‘kedi’ meselesinden husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş’in yakın bölgedeki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etmişti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirmişti.

DAĞLIK ARAZİDE SAKLANDI

  • Olay anı da güvenlik kamerasına yansımıştı. Mehmet Altun, kiraladığı aracı, kaçtığı kent merkezinden 140 kilometre uzaklıktaki Toros Dağları’nın eteğinde bulunan Bozkır ilçesinde mahallenin yakınına bırakmıştı. Saldırının ardından da bu dağlık alanda Cinayet Büro Amirliği ve özel harekat ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) katıldığı arama çalışmalarının 5’inci gününde Mehmet Altun saklandığı yerde yakalandı. Altun’u gözaltına alan ekipler, şüpheliyi emniyete götürdü.
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