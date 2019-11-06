Gündem Konya merkezli 10 ilde FETÖye ankesörlü telefon operasyonu 27 kişi için gözaltı kararı
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Konya merkezli 10 ilde FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 27 kişi için gözaltı kararı

Konya merkezli 10 ilde FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu: 27 kişi için gözaltı kararı

Konya merkezli 10 ilde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 27 kişiden 19'u yakalandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Konya merkezli 10 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 27 şüpheliden 19'u gözaltına alındı.

Yüzde 68’i ankesör kullanmış
GÜNDEM
Yüzde 68’i ankesör kullanmış

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ardışık olarak arandıkları tespit edilen 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

13 ankesörcü polis tutuklandı
GÜNDEM
13 ankesörcü polis tutuklandı

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 10 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haklarında gözaltı verilen şüphelilerden 20'sinin, askeri okullardan uzaklaştırılan öğrenci olduğu belirtildi.

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