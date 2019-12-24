Gündem Konya merkezli 23 ilde FETÖnün TSKdeki yapılanmasına yönelik operasyon
KONYA

Konya merkezli 23 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon

Aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, zanlıların yakalanması için Konya merkezli 23 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon başlattı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Konya merkezli 23 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 43 tutuklama
GÜNDEM
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamlar"ın verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt üyesi olduğu öne sürülen, 23'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, zanlıların yakalanması için Konya merkezli 23 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon başlattı.

Rekor üstüne rekor

Rekor üstüne rekor

Borsa İstanbul 113 bin seviyesini aştı.
Yapan yandı

Yapan yandı

U​çuş güvenliğini tehlikeye düşürenlerin cezası artıyor.
Araç çekilmeyecek!

Araç çekilmeyecek!

İçişleri Bakanlığından 81 ile park yasağı ihlali uyarısı yapıldı.
120 bin kişi<br>sınıra akın etti

120 bin kişi
sınıra akın etti

​Çocukları bombardımandan kaçırarak boş arazilere çadır kurdular.
Kameralı<br>takip geliyor

Kameralı
takip geliyor

Uzaktan ceza işlemi uygulanabilecek..
Her cephede karşımızdalar

Her cephede karşımızdalar

Rus paralı askerleri Libya'da istikrarsızlık kaynağı haline geldi.

69 alanda yangın

69 alanda yangın

​Karadeniz'de 4 il yangınlarla boğuşuyor.

İETT otobüsü <br>yan yattı

İETT otobüsü
yan yattı

​Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı var.
Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

​Derbiyi kazanan Fnerbahçe'den iki isim kadroda.
Adana'da okullar tatil edildi

Adana'da okullar tatil edildi

Kentte yoğun sağanak yağış etkili oluyor.
Yüzlerce var

Yüzlerce var

​10 yıldır burada, doğa katliamına neden oluyor.
YTL için<br> son gün 31 Aralık

YTL için
son gün 31 Aralık

Piyasada hala değişmeyen 174 milyon lira var.
'Tufan' gibi döndü

'Tufan' gibi döndü

​Ozan Tufan artık performansıyla gündem oluyor.
Kuvvetli yağmur ve yoğun kar uyarısı

Kuvvetli yağmur ve yoğun kar uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Ayna olmayacak mı?

Ayna olmayacak mı?

​Yerli otoya yönelik bir müthiş özellik iddiası daha.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.