Konya merkezli 23 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon

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HDP önündeki oturma eyleminde 111'inci gününde: Çocuklarına bir an önce kavuşmak istiyorlar

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 61 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 111'inci günde de sürdürdü. Tunceli Pülümür'de, 2015'te, usta birliğine giderken, PKK'lı teröristlerce kaçırılan asker oğlu Adil (24) için oturma eylemini sürdüren Cennet Kabaklı, çocuğuna bir an önce kavuşmak istediğini söyledi.