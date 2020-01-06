Gündem Konyada 15 yıllık sır cinayet çözüldü Eşi ve akrabaları tarafından boğuldu
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Konya'da 15 yıllık sır cinayet çözüldü: Eşi ve akrabaları tarafından boğuldu

Konya’da 15 yıldır kayıp olarak aranan şahsın boğularak öldürüldükten sonra toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Şahsı öldürdüğü iddia edilen eşi, üvey oğlu, kayınbiraderi ve eşinin akrabası polis tarafından gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Kazılan yerde kemikler bulundu.
Kazılan yerde kemikler bulundu.

Necati Keleş’ten haber alamayan yakınları 19 Kasım 2005 tarihinde polise giderek kayıp müracaatında bulundu. Kaybolduğu yıl 31 yaşında olan Keleş’in yaşadığı Çumra ilçesi ve çevresinde araştırma yapan ekipler, izine rastlamadı.

DHA
Necati Keleş

Yeniden soruşturmada suçlular bulundu

15 yıl boyunca kayıp olan Necati Keleş’le ilgili Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalarını şahsın öldürüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmaların ardından Necati Keleş’in eşi Sebahat B., üvey oğlu Hüseyin B., kayınbiraderi Mustafa Y. ve eşinin akrabası Kadir B., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin Necati Keleş’i evinde ilaçla uyutup iple boğduktan sonra cesedini Kadir B.’nin kamyonetiyle Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Mahallesi’nde dağlık alana gömdüğü tespit edildi.

Ekipler Keleş’in gömüldüğü yeri kepçeyle kazarken, kemikler bulundu. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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