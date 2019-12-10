Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü: 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Sobayı kombiye çevirdi: Yıllık maliyeti doğal gazdan daha pahallıya geldi

İnegöl'de ikamet eden emekli sınıf öğretmeni Mehmet Atlı, sobada ısınan sıcak suyu döşediği tesisatla dolaştırarak, 14 yıldır 90 metrekarelik evini ısıtıyor. Yıllık ortalama 1 ton kömür ve 1 ton odun kullandığını belirten Atlı "Bu çok basit bir sistem, su tesisatçısı rahatlıkla yapabilir" dedi. 1 ton kömür ile 1 ton odunun maliyeti yaklaşık en az 1650 lira. Doğal gazın bulunduğu bölgede ise ortalama kış ayları için en az 300 liralık fatura baz alındığında sistemin tercihi konusunda biraz düşündürüyor.