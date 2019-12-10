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Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü: 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü: 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde kerpiç evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Merkezi AA
Olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri geldi.
Olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri geldi.

Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bu sabah merkez Karatay ilçesinde üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

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3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İhbarı aldıktan sonra tüm ekiplerin olay yerine sevk edildiğini dile getiren Toprak, "Şu anda enkaz altından 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını öğrendik" dedi.
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