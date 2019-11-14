Gündem Konyada bariyerlere çarpan TIRın kupası köprüden aşağıya düştü
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Konya'da bariyerlere çarpan TIR'ın kupası köprüden aşağıya düştü

Konya'da bariyerlere çarpan TIR'ın kupası köprüden aşağıya düştü

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan TIR köprüde asılı kalırken, TIR'ın kupası ise köprüden düştü. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.

Haber Merkezi İHA
İhbar üzerien olay yerine polis ekipleri gelerek incelemede bulundu.
İhbar üzerien olay yerine polis ekipleri gelerek incelemede bulundu.

Konya'daki kaza, 13.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu üzerinde meydana geldi.

İHA
Kaza sonrası TIR'ın kupası köprüden düştü.

Edinilen bilgiye göre, adliye istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan Süleyman D. idaresindeki 42 BTY 39 TIR, köprülü kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

İHA
Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde bulunan konteynerin çarptığı TIR'ın kupası köprüden aşağıya düştü.

Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde bulunan konteynerin çarptığı TIR'ın kupası köprüden aşağıya düştü. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA
Refüje çarpan TIR köprüde asılı kaldı.

Kazada yaralanan sürücü Süleyman D., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Sürücü Süleyman D’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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