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Konya'da düzensiz göçmen operasyonu: 35 göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolleri sırasında şüphelendiği bir minibüsü takip ederek Konya-Ankara kara yolunda durdurdu. Yapılan kontrolde 16 koltuk kapasiteli araçta Suriye uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

10:03 - 3/01/2024 Çarşamba
AA
Konya'da düzensiz göçmen operasyonu: 35 göçmen yakalandı
Konya'da düzensiz göçmen operasyonu: 35 göçmen yakalandı

Konya'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 35 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri,

Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolleri sırasında şüphelendiği bir minibüsü takip ederek Konya-Ankara kara yolunda durdurdu.

Yapılan kontrolde 16 koltuk kapasiteli araçta Suriye uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Korsan taşımacılıktan 20 bin 342 lira ceza uygulanarak 60 gün trafikten men edilen aracın 2 sürücüsü ise gözaltına alındı. Düzensiz gözmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.



#Konya
#Göçmen
#Operasyon
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