Konya'da düzensiz göçmen operasyonu: 35 göçmen yakalandı

20 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen 'Kalkan-5' operasyonlarında; 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 510 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlarını detaylarını paylaştı.