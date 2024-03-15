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Konya’da eğitim uçağı düştü: 1 Şehit

Konya’da Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı, 3'üncü Ana Jet Üssü'ne inişi sırasında iş makinesinin üzerine düştü. Pilot Binbaşı Şükrü Gümüş, paraşütle atlayarak kurtuldu. İş makinesi operatörü uzman çavuş şehit oldu.

04:00 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 03:16 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ercan Güven, evli ve 1 çocuk babasıydı.
Ercan Güven, evli ve 1 çocuk babasıydı.

Türk Yıldızlarına ait eğitim uçağı düştü. Konya 3’üncü Ana Jet Üssü’nden dün havalanan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait NF-5 eğitim uçağı, saat 12.51'de henüz belirlenemeyen nedenle üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Pilot Binbaşı Şükrü Gümüş uçak düşmeden paraşütle atlayıp kurtuldu. Uçak ise pist onarım çalışması yapan iş makinesine isabet etti. İş makinesi operatörü Hava İstihkam Uzman Çavuş Ercan Güven şehit oldu, 1 askeri personel de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı pilot ve askeri personel helikopterle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Her ikisinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 2 Cumhuriyet savcısı ve 1 başsavcı vekili görevlendirildi. Kaza kırım ekibi olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, şehit asker Ercan Güven, bugün Aydın'da Cuma namazını müteakip toprağa verilecek.



#Şehit
#Konya
#Türk Hava Kuvvetleri
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