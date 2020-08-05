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Gündem TSKya sızan 4ü muvazzaf 10 FETÖcü yine ankesörden çıktı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Konya’da FETÖ’ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 10 gözaltı kararı

TSK'ya sızan 4'ü muvazzaf 10 FETÖ’cü yine ankesörden çıktı

Konya merkezli yürütülen FETÖ soruşturmasında TSK yapılanması içinde ankesörlü hatlardan iletişim kurduğu tespit edilen 4'ü muvazzaf 10 FETÖ'cü gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
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Konya merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) ankesörlü veya büfe telefonlarından askeri personelin örgütün mahrem imamları tarafından arandığı tespit edilen 4’ü muvazzaf 10 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı.

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YİNE ANKESÖRLÜ HATLARDAN TESPİT EDİLDİLER

  • Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit (kontörlü/büfe/ankesör) hattan askeri personelin mahrem hizmetler abisi/imamı tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 4’ü muvazzaf asker, 1’i görevden uzaklaştırılan askeri personel, 1’i emekli askeri personel, 4’ü askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, elkoyma ve yakalama çalışmaları devam ediyor.

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