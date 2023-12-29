Konya'da terör örgütü operasyonu: Dört DEAŞ üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaçak/sahte alkollü içki ticaretinin engellenmesine yönelik 81 ilde eş zamanlı olarak düzenenlenen "Çengel-5" operasyonlarında 220 şahsa adli işlem yapıldığını, 187 ton kaçak/sahte alkol ve etil alkole el konduğunu ve 35 milyon TL'lik vergi kaybının engellendiğini açıkladı.