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Konya'da terör örgütü operasyonu: Dört DEAŞ üyesi yakalandı

TEM ekiplerince 4 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

12:31 - 29/12/2023 Cuma
Güncelleme: 13:03 - 29/12/2023 Cuma
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Konya'da terör örgütü operasyonu :Dört DEAŞ üyesi yakalandı
Konya'da terör örgütü operasyonu :Dört DEAŞ üyesi yakalandı

Konya'da, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Konya'da bulunan 4 şüpheli tespit edildi.

TEM ekiplerince 4 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma ve örgüt propagandası yapma suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


#Konya
#DEAŞ
#operasyon
34 dakika önce
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