Konya'da terör örgütü operasyonu: Dört DEAŞ üyesi yakalandı

Konya'da, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Konya'da bulunan 4 şüpheli tespit edildi.
TEM ekiplerince 4 şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.
DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma ve örgüt propagandası yapma suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.