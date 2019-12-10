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POLİTİKA

Koordinatlar itirafçıdan

Terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan kaçarak teslim olan teröristlerin sayısı her geçen gün artarken, cezaevinde bulunan teröristlerde itirafçı olmaya başladı. Güvenlik güçlerine teslim olan bir terörist PKK’nın mühimmat ve patlayıcı nakil noktalarının koordinatlarını bildirdi.

Şahin Şen Yeni Şafak
PKK’nın patlayıcı deposudan çıkan mühimmatlar
PKK’nın patlayıcı deposudan çıkan mühimmatlar

Terörist, Terörle Mücadele Şubesindeki polislere fotoğraftan yer teşhisinde bulunarak, terör örgütünün batı illerine sevk edilmek üzere gizlediği patlayıcı ve mühimmat sığınaklarının koordinatlarını söyledi. Terörist B.Y.’nin yer göstermesinin ardından operasyon için harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekipleri Adıyaman ve Diyarbakır’ın Bağlar, Kayapınar ve Çınar ilçelerindeki 7 köyde bulunan 17 ikamet ve 10 koordinatta eş zamanlı operasyon başlattı.

NAKİL BÖLGESİ ÇÖKTÜ

Operasyonda, PKK’nın batı illerine sevk edeceği çok sayıdaki patlayıcı ve mühimmatı ele geçirilirken 20 şüpheli de gözaltına alındı. Örgütün batı illerinde düzenlenecek terör saldırılarında kullanacağı patlayıcı ve mühimmatların sınır ötesinden bu bölgelere getirildiği ve buradan kuryeler aracılığı ile sevkiyatının yapıldığı tespit edildi. Operasyonda yapılan aramalarda, arazide tespit edilen sığınakta 73,373 kilogram plastik patlayıcı, 10 uzun namlulu silah, roketatar, 47 katyuşa roketi, iki el bombası ile çok miktarda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonun Adıyaman ayağında da 24,595 kilogram plastik patlayıcı bulundu.

Gri listede temizlik

  • Teröristler
  • İçişleri Bakanlığı, Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca 7-8 Aralık’ta yapılan ve iki gün süren operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Teröristlerden birinin, terörden aranalar listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu ‘Zinar Amed’ kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin sözde Amed Eyalati Dorşin Gücü sorumlusu ‘Ciwan Tolhildan’ kod adlı Musa Kalkan olduğu belirlenmiştir.”

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