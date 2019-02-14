Köpeği kilometrelerce sürükledi: Kendini böyle savundu - Edirne haberleri Köpeği kilometrelerce sürükledi: Kendini böyle savundu Edirne'nin Keşan ilçesinde, kimliği belirsiz kişinin, köpeği iple otomobilin arkasına bağladıktan sonra sürükleyerek, götürdüğü anlar, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Olayı cep telefonu ile kaydeden vatandaş, "Aracımdan inip, sürücüyü uyardım, fakat uyarılarıma rağmen beni dikkate almadı. Bana köpeğin hastalık nedeniyle çiftlikte öldüğünü ve gömmeye götürdüğünü söyledi" dedi.

Haber Merkezi 14 Şubat 2019, 12:51 Son Güncelleme: 14 Şubat 2019, 12:59 DHA