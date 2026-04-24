Köpeklerin toplatılması çocukları suça sürüklemiş

TBMM'de sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemelerin sahaya yansımalarının ele alındığı Tarım Komisyonu'nda CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'den ilginç bir çıkış geldi. Özdemir, çocukların suça sürüklenmesini sokak köpeklerinin toplanmasına bağladı. Sokak hayvanlarının toplanmasının toplumsal etkilerine değinen Özdemir, çocukların bu süreçten olumsuz etkilendiğini savundu. Özdemir, hayvanlara yönelik şiddetin normalleşmesinin çocukların davranışlarını da etkilediğini ileri sürerek bu durumun çocukları suça yöneltebileceğini iddia etti. Sokak hayvanlarına yönelik müdahalelerin çocukların psikolojisi üzerinde etkili olduğunu belirten Özdemir, hayvanlara karşı şiddetin olağanlaşmasının çocuklarda duyarsızlığa yol açtığını, bu sürecin daha ağır sonuçlar doğurabileceğini öne sürdü.