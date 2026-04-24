Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Köpeklerin toplatılması çocukları suça sürüklemiş

Uğur Duyan
04:0024/04/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir
TBMM'de sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemelerin sahaya yansımalarının ele alındığı Tarım Komisyonu'nda CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'den ilginç bir çıkış geldi. Özdemir, çocukların suça sürüklenmesini sokak köpeklerinin toplanmasına bağladı. Sokak hayvanlarının toplanmasının toplumsal etkilerine değinen Özdemir, çocukların bu süreçten olumsuz etkilendiğini savundu. Özdemir, hayvanlara yönelik şiddetin normalleşmesinin çocukların davranışlarını da etkilediğini ileri sürerek bu durumun çocukları suça yöneltebileceğini iddia etti. Sokak hayvanlarına yönelik müdahalelerin çocukların psikolojisi üzerinde etkili olduğunu belirten Özdemir, hayvanlara karşı şiddetin olağanlaşmasının çocuklarda duyarsızlığa yol açtığını, bu sürecin daha ağır sonuçlar doğurabileceğini öne sürdü.


#sokak köpekleri
#toplatma
#çocuk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
