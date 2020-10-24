Koray Aydın'dan Özdağ'a sert sözler: Parti aleyhinde konuşmak, dava adamlığı değildir

İYİ Parti içinde önce ‘oy verilmeyecekler’ listesi, ardından Ümit Özdağ’ın açıklamaları ve son olarak da Meral Akşener’in “Partiye operasyon yapılıyor” sözleriyle başlayan tartışmalarda, partililerin birbirini hedef alan açıklamalarına bir yenisi eklendi.

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"Kimse ben yoksam her şey yıkıldı diyemez"

Sivas'ta açıklamalarda bulunan İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, "Partinin varlığı üzerinden tartışma yapamazsınız. Onun varlığı üzerinden dedikodu yapamazsınız. Onun varlığı üzerinden 'Ben yoksam her şey yıkıldı' diyemezsiniz. Parti her şeydir" ifadelerini kullanarak partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ'cü iddialarını ortaya atan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ı isim vermeden eleştirdi.

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"Oturduğun yerden klavye siyaseti yapmayacaksın"

Aydın, "Partimizin tüzüğünü okuyacaksınız. Açık hesaplarla birbiri aleyhte konuşmak ve yazmak, çıkıp televizyonlarda bunu ifşa etmek, konuşmak dava adamlığı değildir. Dava adamları her şeyi göze alır. Ama dik durup, emek vererek siyaset yaparsa bugün de yarın da çok daha iyi yerlere gelir. Biz siyasi hayatımızda çok seçim kaybettik. Çok kongre kaybettik. Ama bir tanesinde çıkıp da partinin aleyhinde bir tane söz söylemedik. Oturduğun yerden klavye siyaseti yapmayacaksın" dedi.

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