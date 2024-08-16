Kore Gazisi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Kore Gazisi Gönülalan, evinde hayatını kaybetti.
Gönülalan için merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı öncesinde cenaze namazı kılındı. Gönülalan'ın cenazesi daha sonra düzenlenen törenle Çifte Havuzlar Mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
6 çocuk babası Gönülalan'ın Diyarbakır'da yaşayan son Kore gazisi olduğu belirtildi.