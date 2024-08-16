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Kore Gazisi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Kore Gazisi Gönülalan evinde hayatını kaybetti. Gönülalan için merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı öncesinde cenaze namazı kılındı. Gönülalan'ın cenazesi daha sonra düzenlenen törenle Çifte Havuzlar Mezarlığında toprağa verildi.

17:20 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 17:32 - 16/08/2024 Cuma
AA
Diyarbakır'da hayatını kaybeden Kore Gazisi Aziz Gönülalan son yolculuğuna uğurlandı.
Diyarbakır'da hayatını kaybeden Kore Gazisi Aziz Gönülalan son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Kore Gazisi Gönülalan, evinde hayatını kaybetti.


Gönülalan için merkez Sur ilçesindeki Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı öncesinde cenaze namazı kılındı. Gönülalan'ın cenazesi daha sonra düzenlenen törenle Çifte Havuzlar Mezarlığında toprağa verildi.



Törene, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



6 çocuk babası Gönülalan'ın Diyarbakır'da yaşayan son Kore gazisi olduğu belirtildi.



Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore gazisi 86 yaşındaki Mehmet Necati Özdemir askeri törenle toprağa verildi. 1952'de yılında Kore Savaşı'na fiilen katılan 86 yaşındaki Gazisi Mehmet Necati Özdemir tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Özdemir için Merkez Çarşı Caminde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Gazi Necati Özdemir'in cenazesi Askeri tören sonrası Dursunbey İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında Kore'den gelen barış madalyasını Dursunbey Kaymakamı Yaşar Aksanyar ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan tarafından Gazi Mehmet Necati Özdemir'e verilmiş, Özdemir barış elçisi olarak seçilmişti.İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Garnizon komutanlığına bağlı Subay ve astsubaylar, Gazinin yakınları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.


#Diyarbakır
#Kore Gazisi Aziz Gönülalan
#cenaze töreni
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