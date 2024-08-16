Kore Gazisi Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kore gazisi 86 yaşındaki Mehmet Necati Özdemir askeri törenle toprağa verildi. 1952'de yılında Kore Savaşı'na fiilen katılan 86 yaşındaki Gazisi Mehmet Necati Özdemir tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Özdemir için Merkez Çarşı Caminde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Gazi Necati Özdemir'in cenazesi Askeri tören sonrası Dursunbey İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında Kore'den gelen barış madalyasını Dursunbey Kaymakamı Yaşar Aksanyar ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan tarafından Gazi Mehmet Necati Özdemir'e verilmiş, Özdemir barış elçisi olarak seçilmişti.İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına, Dursunbey Kaymakamı Nurettin Yücel, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Garnizon komutanlığına bağlı Subay ve astsubaylar, Gazinin yakınları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.