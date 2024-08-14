Diyarbakır'da trafik denetimlerinde araç sürücülerine ceza yağdı: 296 sürücü belgesine el konuldu

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, Mahabad Bulvarı, Mezopotamya Bulvarı ve Stadyum çevresinde denetim gerçekleştirdi.

9 Temmuz'dan bugüne kadar yapılan çalışmalarda 43 araca abartı egzozla çevreye rahatsızlık vermekten, 279 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 138 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 3 sürücüye drift atmaktan, 30 araç sürücüsüne tehlikeli şerit değiştirmek ve makas atmaktan caza uygulandı.