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Diyarbakır'da trafik denetimlerinde araç sürücülerine ceza yağdı: 296 sürücü belgesine el konuldu

Diyarbakır'da yapılan trafik denetimlerinde 9 Temmuz tarihinden bugüne kadar 262'si motosiklet olmak üzere 857 araç sürücüsüne para cezası uygulandı. Denetimlerde abartı egzoz, alkollü araç kullanma, ehliyetsiz araç kullanma, drift atma, tehlikeli şerit değiştirme ve makas atma gibi ihlaller tespit edildi.

10:49 - 14/08/2024 Wednesday
Güncelleme: 10:50 - 14/08/2024 Wednesday
IHA
Diyarbakır'da trafik denetimlerinde araç sürücülerine ceza yağdı
Diyarbakır'da trafik denetimlerinde araç sürücülerine ceza yağdı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri, Mahabad Bulvarı, Mezopotamya Bulvarı ve Stadyum çevresinde denetim gerçekleştirdi.


9 Temmuz'dan bugüne kadar yapılan çalışmalarda 43 araca abartı egzozla çevreye rahatsızlık vermekten, 279 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 138 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 3 sürücüye drift atmaktan, 30 araç sürücüsüne tehlikeli şerit değiştirmek ve makas atmaktan caza uygulandı.


262'si motosiklet olmak üzere 857 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 296 sürücü belgesine el konularak, 82 araç trafikten men edildi.



#Diyarbakır
#Trafik Denetimi
#Ceza
9 hours ago
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