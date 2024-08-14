Zehir tacirlerine 59 ilde ağır darbe

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda; 292 kg skunk ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.