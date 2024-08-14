Zehir tacirlerine 59 ilde ağır darbe

59 ilde zehir tacirlerinin yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen “Narkoçelik-32” operasyonlarında; 3 ton 746 kilogram uyuşturucu madde, 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
520 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.
208,5 kg metamfetamin, 149,5 kg esrar, 65 kg kokain, 50 kg eroin ve 33 bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 46 Sokak Satıcısı yakalandı. 43'ü tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 710,5 kg skunk ele geçirildi. 6 Sokak Satıcısı yakalandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 244,5 kg skunk ele geçirildi. 7 Sokak Satıcısı yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 124 kg 650 gr skunk, 79 kg esrar ve 492 bin 479 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 10 Sokak Satıcısı yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 52,5 kg skunk, 46 kg esrar ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce bir kargo paketi içerisinde yapılan aramada; 50 kg metamfetamin ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 136 kg skunk ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 237 bin 16 adet uyuşturucu hap, 12 kg skunk ele geçirildi. 8 Sokak Satıcısı yakalandı.