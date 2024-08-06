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Diyarbakır'da husumetli aileler arasındaki kavgada kan döküldü

17:56 - 6/08/2024 Salı
IHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı M.K., ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 168'inci sokakta meydana geldi.

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Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile fertleri henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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Tartışmanın büyümesiyle olay, pompalı tüfek ve tabancalı kavgaya dönüştü. Olayda M.K. yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K., ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Hastaneye gelen yaralının yakınları sinir krizi geçirdi.

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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Diyarbakır
#Bağlar
#Husumet
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