Körfez’de tedbirler elden bırakılmıyor: Her şey 'mavi' bir Körfez için

Körfez Belediyesi, tüm dünyada tedirginliğe ve ölümlere neden olan koronavirüs tehdidine karşı ilk günden itibaren kapsamlı tedbirler alıyor. Hayata geçirilen tedbirler ve yapılan çalışmalar, ilçe genelinin tamamında titizlikle uygulanıyor. Kamusal alanlar başta olmak üzere; tüm kamu binalarında ve ibadethanelerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Önlem amaçlı dezenfekte çalışmasında kamu alanları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mekanlar, özel kıyafetli ve maskeli personeller tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte edildi. Ulaşım araçları da temizlendi.

HİJYEN PAKETİ DAĞITILDI

İlçe genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelere el dezenfeksiyon cihazları koyulurken, berber ve kuaförlere de hem uyarı afişleri asıldı hem de hijyen paketleri dağıtıldı. Ayrıca ilçemizdeki 65 yaş üstü 11 bin vatandaşımıza da hijyen paketleri dağıtıldı.