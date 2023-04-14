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Korkunç kaza kamerada: Adliye çalışanlarını taşıyordu

Sultangazi'de adliye personelini taşıyan servis aracı, Cebeci Tüneli'nde kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

16:16 . 14/04/2023 Cuma
DHA
Korkunç kaza kamerada

Korkunç kaza kamerada

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Başakşehir istikametinde Cebeci Tüneli'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adliye personelini taşıyan servis aracı, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 AF 453 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis aracı yan yattı.
Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 





#Sultangazi kaza
#istanbul
#kaza
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