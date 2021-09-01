Korkunç saldırı: Önce kediyi tekmeledi ardından da kulübesini parçaladı

Umutkent Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan kişi, iddiaya göre hayvanseverlerin beslediği kediyi tekmeledi. Bu sırada bina dışında bulunan kadınlar, kediye neden tekme attığını sordu. Bu kişi, “Atarım ben. Sen kimsin. Burası babanın yeri değil. Kaldır bunu buradan” diyerek kedi kulübesini tekmeleyerek parçaladı, ardından da kadınlara küfretti.

DHA

Kadınların tepki gösterdiği kişi, kediler için bırakılan mamaların etrafı pislettiğini bir daha bu bölgede kedi görürse yine aynısını yapacağını söyledi. Mahalleli bu kişi hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.

DHA

FOTOĞRAF 3 Büyükeceli Mahallesi’ndeki kedinin sahibi Namık Kemal Biçer yaptığı araştırmada, İspanya, İtalya ve Amerika’da kimera kedisinden birer tane olduğunu, bu kedilerin 1 milyon 200 bin fanı bulunduğunu belirterek, “Bunun adı ’Antikor’ annesinin adı ise ’Pofidik’, geçen kış annesini bir tatilci bırakıp gitmiş, ben de annesine sahip çıktım. Doğum sırasında annesine bir özel otel odası ayarladım. 5 yavru doğurdu. Bir tanesini kaybettik. Üç yavrusu büyüdü. Yavrular 1 kiloya geldiklerinde bu kedimiz daha 250 gramdı. Annesi bunu emzirmedi. Doğal olarak yedirdim. Aşılarını yaptırdım. Bu kediyi internette paylaşınca bu hemen arayanlar oldu. Bunun kimera kedisi olduğunu mitolojide ’iki surat’ olarak geçtiğini ve bu olayın 100 milyonda bir olduğunu öğrendim. Kimera veya kimerizm genetik olarak 100 milyonda bir rastlanan farklı iki tür hücreden meydana gelen canlılara denir. Anne karnında ikiz dünyaya gelmesi gerekirken ikiz döllenmiş yumurta ya da embriyolar anne karnında birleşip tek bir fetüs haline gelirse buna kimer deniyor. Yani ben öyle şanslıyım ki şu an kedim 100 milyonda bir olan kimer kedisi doğurdu. Adını da ’Antikor’ koydum. Sosyal medyada paylaşınca bana kedimi çok büyük rakamlara satmamı istediler. Ama ben kedimi satmayacağım. Antikor’la yaşamaya devam edeceğim” dedi. Türkiye’nin ilk çift yüzlü kedisi internetin yeni gözdesi oldu: 100 milyonda bir görülüyor Mersin'in Gülnar ilçesinde çift yüzlü “Antikor” isimli yavru kedi internetin yeni gözdesi oldu. Kimera cinsi 2 aylık kedinin, nadir görülen bir genetik mutasyondan dolayı yüzünün yarısı siyah diğer yarısı sarı renkte doğdu. Antikor'u görenler cep telefonuna sarıldı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 13 Nailbey Mahallesi’nde eşi ile birlikte yaşayan, iki çocuğu bebekken vefat eden Fatma Dinç, 10 yıldır hayatını sokak kedilerine adadı. Sabah namazının ardından evinde hazırladığı mama, süt ve suyla sokağa çıkan Fatma teyze, sokak hayvanlarının yoğun olduğu belirli noktalarda kedileri besleyerek onlara annelik yapıyor. Her gün aynı saatlerde günde ortalama 35 kediyi kendi elleriyle besleyen Fatma teyze bu davranışı ile gören herkese de örnek oluyor. Eşinin asgari ücretle çalıştığını ve evlerinin temel ihtiyaçlarından geriye kalan parayı sokak kedilerine harcadığını aktaran Dinç, kendisine ‘Bakma’, ‘Niye bakıyorsun’, ‘Hayvan bakılır mı’, ‘Senin aklın yok’ gibi ifadelerde bulunanlara inat sokak kedilerine sahip çıkmayı sürdürüyor. Birçok komşusunun da takdir ettiği Fatma teyze, ölünceye kadar gönüllü olarak imkanları ölçüsünde hayvanlara bakmaya devam edeceğini söyledi. Kedilere olan ilgisinin başladığı anısını anlatan Fatma Dinç, “Ev hanımıyım ve iki çocuğum da vefat etti. Şimdi de sokak hayvanlarına bakıyorum. Ben de acıma hissi çok. Ben bunları birkaç gün inceledim ve baktım ki, çöpten çay, biber sapı gibi şeyler yiyorlar. Ben de acıdım bunlara bakacağım dedim. İlk başta 5 tane yavru kedim vardı, onları büyüttüm. Onlara baktıkça, besledikçe sayıları çoğaldı. Aç olan hayvanlar kapımın önüne geldi ama çok yoruldum. Çünkü bana çok eziyet edenler oldu. Bana ‘Bakma’, ‘Niye bakıyorsun’, ‘Hayvan bakılır mı’, ‘Bırak aç susuz kalsınlar’ dediler. Buna rağmen mücadelemi verdim” dedi. Sofrasından kısıp kedilere süt aldığını dile getiren Dinç, “Biri bana bir şey getirdiğinde onları hayvanlara harcıyordum. Yemiyordum, içmiyordum onlara bakıyordum. Yeter ki onlar aç kalmasın diyordum. Elimden geldiğince ilaçlarını, yemeklerini karşılamaya çalışıyorum. Ben sütü içmedim, onlara içirdim. Oruç tuttuğum anlar yoğurt için içim yanıyordu ama ben onlar yemsiz kalmasın diye onlara süt alıp veriyordum ve yeter ki onlar doysun diyordum” diye konuştu. Sabahın ilk ışıklarında sokağa indiğini anımsatan Dinç, “7 yıl bu mahallede toplamda da 10 yıldır kedilere bakıyorum. Yemedim, içmedim sabah namazını kıldım. Bunların yemeğini sıcak sıcak hazırladım. Kışın çoğu komşum da görmüştür, çizmeme çorap geçiriyordum ki düşmeyeyim. O şekilde bakıyordum. Sabah saat 06.00’da evden çıkıyorum ve öğleye kadar günde 35 kediyi besliyorum. Beyim asgari ücretle çalışıyor. Biz bin lirayı elektrik, su, doğalgaz ve kiraya ödüyoruz, geri kalanı bunlara harcıyorum. Bana bu konuda hakaret ediyorlar. Bana , ‘senin aklın yok’ diyorlar. Vicdanlı olana aklı yok diyorlar. Ölene kadar da bunları beslemeye devam edeceğim. Ekmek bulamazsam da onları geçindireceğim. Sadece bunların geçimini sağlamak için yardım istiyorum” diye konuştu. Fatma Dinç’in hikayesini duyduktan sonra takdir ettiğini ve elinden geldiğince destekte bulunduğunu belirten komşusu Kadir Erişen (60) ise, “Bu mahallede 15 sene oturan ve her zaman gelen giden biri olarak, bu abla dikkatimi çekti. Hayvanlara bakıyor, ilgileniyor. Bir gün ilk sohbetimizde abla ’üstüme kıyafet, ayağıma ayakkabı almıyorum ama onlar benim çocuklarım gibi önce onlara bakıyorum eğer kalırsa da kendime bir şeyler alıyorum’ dedi. Ablamız bu işi canı gönülden yapıyor ve kimseden para pul almıyor. Bu korona ortamında insanların yan yana gelmeye korktuğu bir dönemde tüm hayvanları bağrına basıp onlara sahip çıkıyor. Bu hareketinden dolayı kendisini takdir ediyorum. İnsanlar bakmaktan acizken 35-40 tane sadece burada kediye bakıyor” dedi. Çocukları bebekken vefat edince o da kedilerin annesi oldu: Fatma Teyze 35 kediye şefkatiyle bakıyor Elazığ'da çocukları bebekken vefat eden, asgari ücretle çalışan eşi ile birlikte yaşayan 56 yaşındaki Fatma Dinç, 10 yıldır sokakta bulunan yaklaşık 35 kediye anne şefkati ile bakarak örnek oluyor.

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