Koronavirüs aşısı tüm dünyada yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin bu evde doğdu

İskenderun doğumlu Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserle ilgili yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirirken, koronavirüse karşı BNT162b2 isimli aşı müjdesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sahibi olduğu BionTech şirketinde 80 civarında bilim insanı çalıştıran Prof. Dr. Uğur Şahin, 3,9 milyar dolarlık servetiyle 4 yaşındayken gittiği Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasına girdi.

Şahin’in şirketi BionTech, ABD merkezli Pfizer ile geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıkladı. Prof. Dr. Şahin'in bilimsel başarısı, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde yankı uyandırdı. Şahin'in hemşehrileri, bu başarıdan gurur duyduklarını anlattı.

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"Komşumuzdu"

Hatay'da eski İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sami Uygur, mahalleden eski komşusu Prof. Dr. Uğur Şahin'in dünyayı sallayan bir isim olduğunu öğrenince gurur duyduklarını söyledi. Şahin'in, Kurtuluş Mahallesi Şehit Oğuz Yener Caddesi'nde otururlarken komşusu olduğunu belirten Uygur, ailesini yakından tanıdığını anlattı.

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Prof. Dr. Şahin'in ailesiyle olan bağlarını ve hatıralarını anlatan Uygur, şunları söyledi:

"Uğur Şahin, çok küçük yaşta önce Niğde’ye oradan da Almanya'ya gitti. Uğur Şahin'in anne ve babası bizim kapı komşumuzdu. Uğur’un annesi Kadriye, babası İhsan Şahin. Uğur’un dedesi İbrahim, anneannesi Kibare. Uğur’un üç teyzesi vardı. İki de dayısı vardı. Bugün bunların içerisinde benim hatırladığım kadarıyla Melek teyzesi İstanbul'da yaşıyor ama uzun süredir onunla ilgili bir bilgi de alamadım. Küçük kardeşi Ufuk var, onun Mersin’de yaşadığını biliyorum. Annesi bir ara Mersin’de ev almıştı. Daha sonra annesi Almanya'ya gitti ve orada vefat ettiğini duydum. Annesi geçtiğimiz yıllara kadar İskenderun’a gezmeye gelir, giderdi. Her geldiğinde Uğur'un çok büyük çalışmalar yaptığını, ilaçlarla ilgili çalışmalarını anlatırdı."

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"Uğur'un bizim evde ayrı bir yeri vardır"

Prof. Dr. Uğur Şahin'in kanser alanında olduğu gibi koronavirüste de dünyada yankı uyandıran çalışmalar yaptığını kaydeden Uygur, "Uğur’un bizim evde ayrı bir yeri vardır. Evimiz karşı karşıyaydı. Uğur, küçük yaşta evden çıkarak, karşıya koşarken, gelen bir arabanın altında kalmak üzereyken rahmetli annem Uğur’u kolundan tutarak, kenara çekmiş. Daha sonra annesi, Uğur'u annemin yanına getirdiğinde sık sık 'Senin hayatını kurtaran teyze' diye söyledi. Aradan yıllar geçti, bir baktık ki Uğur dünya çapında bir doktor, araştırmacı ve bilim insanı olmuş. Bizler de bundan sevinç duyduk, duyuyoruz" dedi.

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Uğur Şahin kimdir?

Uğur Şahin’in hikayesi babasının Köln’de yer alan Ford fabrikasında çalışmaya gitmesiyle başlıyor. Henüz 3 yaşındayken İskenderun’dan Köln’e yerleşen Şahin Köln Üniversitesi'nde tıp okuyarak hekimlik hayatına adım adıyor. Bugün korona virüse karşı başarı oranı en yüksek aşının arkasındaki isim olan Şahin'in şirketi 25 milyar dolar değere sahip. Birçok otorite Uğur Şahin’in Nobel Tıp ödülünün de sahibi olacağı görüşünde.