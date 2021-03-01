Gündem Koronavirüs bu köyü teğet geçti Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi
SİVAS TÜRKİYE

Koronavirüs bu köyü teğet geçti: Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi - Sivas haber

Koronavirüs bu köyü teğet geçti: Bugüne kadar tek bir vaka bile görülmedi

Sivas’ın 30 haneli, 101 nüfuslu Eğribucak köyünde bugüne kadar tek bir Kovid-19 vakası görülmedi. Köy muhtarı Fatih Durna, kent merkezine gidiş gelişleri azaltabilmek adına vatandaşların market alışverişini kendi yapıyor. Eğribucak köyü sakinleri Kovid-19 ile mücadelede elde ettikleri başarıyla çevre köylerden takdir topluyorlar.

Haber Merkezi İHA
Eğribucak köyü
Eğribucak köyü

Sivas kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan 30 haneli, 101 nüfuslu merkeze bağlı Eğribucak köyünde şu ana kadar tek bir Covid-19 vakası bile görülmedi. Yaz aylarında vaka sayılarının patladığı Sivas’ta, Eğribucak köyü sakinleri misafir kabul etmezken, sosyal mesafeye ve temizlik kurallarına da dikkat ettiler.

Köy muhtarı Fatih Durna, kent merkezine gidiş gelişleri azaltabilmek adına vatandaşların market alışverişini kendi yapıyor. Eğribucak köyü sakinleri Kovid-19 ile mücadelede elde ettikleri başarıyla çevre köylerden takdir topluyorlar.


"Komşularla gidip, gelmiyoruz"

Eğribucak köyünde yaşayan Mehmet Koç, Kovid-19 sürecinde komşular arası ziyaret yapmadıklarını belirterek, "Şükürler olsun, şu ana kadar köyümüze korona uğramadı ve sorun yaşamadık. Komşularla gidip, gelmiyoruz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. İhtiyaçlarımızı da sağ olsun muhtarımız gideriyor. Köyden dışarı çıkmadığımız için herhangi bir vakayla karşılaşılmadı. Köyümüze dışardan gelenler de olmuyor. Muhtarımız müsaade etmiyor" dedi.

"Bir ihtiyacımız olduğunda muhtarımıza getirttiriyoruz"

Eğribucak köyü sakini Faruk Polat da market alışverişlerini köy muhtarının yaptığını söyleyerek, “Koronadan dolayı buraya İstanbul’dan geldik. Köyümüz sakin, komşularımız kurallara dikkat ediyorlar. Muhtarımız hassas bu konuda. Bir ihtiyacımız olduğunda muhtarımıza getirttiriyoruz. Dikkat ediyoruz, sosyal mesafeyi koruyoruz. Fazla birbirimize gidip, gelmiyoruz” ifadelerini kullandı.


"Kurallara uyuyoruz, dışardan gelenleri uyarıyoruz"

Eğribucak köyü muhtarı Fatih Durna ise, vatandaşların Kovid-19 kurallarına riayet etmelerinin hastalığın ortaya çıkmamasında etkili olduğunu belirterek jandarma ekiplerinin de bu süreçte kendisine destek olduğunu söyledi.

Durna, “Şu ana kadar hiçbir Kovid-19 vakası köyümüzde görülmedi. Köylülerimizin birbirlerini ziyaret etmemesi, sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyulması bu durumda etkili oldu. Köylülerimiz şehir merkezine gitmiyorlar. Genç arkadaşlar gittikleri zaman alışverişlerini yaptırıyorlar. İhtiyarlarımız zaten hiç şehre inmiyor. Kurallara uyuyoruz. Dışardan gelenleri uyarıyoruz. İstanbul ve Ankara’dan gelen yok şu anda gelmemeleri konusunda uyardık. Sağ olsunlar, onlarda riayet ediyorlar. HES kodlarınıza bakıyoruz, duruma göre hareket ediyoruz. Köyümüzde hiç hastalık olmadı” şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
İçinde yok yok

İçinde yok yok

​İstanbul'daki bu müzeyi kimse bilmiyor.
Balıkçıların korkulu rüyası Kaykay

Balıkçıların korkulu rüyası 'Kaykay'

Bir ay sonra yine salya ile döndüler.
Karabağ sonrası Ermeni halkının psikolojisini bozuldu: Akıl hastanelerinde kapasite doldu

​​Ermenistan'da ordu muhtırası sonrası kriz büyüyor.
Dünyada 42 tane var

Dünyada 42 tane var

Muğla'da ele geçirildi: Piyasa değeri bir milyon dolar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.