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GAZİANTEP

Koronavirüs Gaziantep’e dışarıdan giremeyecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen ateş ölçerlerle şehrin giriş ve çıkışlarında kurulan sağlık stantlarında görevli doktorlar aracılığıyla vatandaşların muayenesi yapılarak koronavirüs salgınının şehir dışından gelişi engelleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep giriş ve çıkışları kapatılarak gelen araçlarda sağlık kontrolü yapılıyor.
Gaziantep giriş ve çıkışları kapatılarak gelen araçlarda sağlık kontrolü yapılıyor.

Çin’de ortaya çıkarak kısa süre içerisinde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele kapsamında hayata geçirilen önlemler arttırıldı. Bu kapsamda enfeksiyonun il sınırları içerisinde yayılma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin giriş ve çıkışlarında belirlenen polis noktalarının yanında kurulan sağlık stantlarında Büyükşehir Belediyesine ait ateş ölçerlerle doktorlar eşliğinde vatandaşların muaynesine başlandı. Böylelikle risk grubunda yer alan ziyaretçiler, doktor gözetiminde tutularak tedavisi takip edilecek ve şehre girişi engellenecek.

VATANDAŞIN ATEŞİ VARSA SAĞLIKÇILAR İLGİLENİYOR

Gaziantep şehir girişinde tüm yolcular kontrolden geçiriliyor.

Sağlık stantlarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özel bir model oluşturduklarına işaret ederek, “Şehre giren her bir vatandaşımızın ateşini ölçüyoruz. Çünkü koruyucu önleyici tedbir hayat kurtarıyor. Vatandaşımızın ateşini ölçüyoruz. Her şey normalse yolculuklarını sürdürüyorlar. Eğer ateş yüksekse hemen sağlıkçılarımız devreye giriyor. Bu konuda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak alınan ateş ölçerlerimizle sağlık çalışanlarımıza destek olduk. 2 milyonun sağlığı bize emanettir. Bu emanetin gereğini yapmak için de halkımızın hizmetindeyiz” dedi.

MİSAFİRLER ŞEHRE GİRİŞTE MUAYENE EDİLİYOR

  • Gaziantep Valisi Davut Gül, şehrin giriş ve çıkışlarında yer alan polis ve jandarma kontrollerinin yanına salgın hastalıktan dolayı büyükşehir belediyesi tarafından sağlık standı kurulduğunu belirterek, “Büyükşehirin sağladığı ateş ölçerlerle gelen yolcuların ateşleri ölçülüyor. Bu çalışmayı farklı kılan diğer nokta da gönüllü Suriyeli doktorlar bu işi üstlendi. Doktorlarımız gelen misafirlerimizin ateşlerini ölçüyorlar. Herhangi bir sıkıntı halinde de 112’yi arayarak haber veriyorlar. Katkılarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri özverili davranıştan dolayı teşekkür ediyorum. Bu çalışma aynı zamanda koruyucu önleyici tedbirler bakımından da önem taşıyor. Gaziantep rehavete kapılmadan bütün tedbirleri almaya çalışan bir şehirdir” diye konuştu.

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