Koronavirüs provakatörleri gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde dünyada yayılarak çok sayıda insanın ölümüne sebep olan koronavirüsle ilgili "virüsün Türkiye'de salgına dönüştüğü, ilgili kurum ve görevlilerce gerekli/yeterli tedbirler alınmadığı, konunun halktan saklandığı" yönünde sosyal medyada gerçek dışı görüntü ve ses dosyaları kullanıldığı belirtildi.

93 şüpheli tespit edildi

Bunların toplumu korku, panik ve endişeye sevk etme, yetkili/sorumlu kuruluşları ve kişileri kamuoyu nezdinde hedef gösterme amaçlı paylaşımlar olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, söz konusu bu paylaşımları yaptığı değerlendirilen kullanıcıların tespitine yönelik yürüttüğü çalışmalarda 93 şüpheli şahıs tespit etmiştir. Bu şüphelilerden 19'u gözaltına alınırken, diğer tespitlerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam etmektedir."