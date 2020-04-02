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İSTANBUL KORONAVİRÜS

Koronavirüs sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu!

Koronavirüs sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu

Koronavirüs önlemleri kapsamında çok sayıda uçuş iptal edilince Atatürk Havalimanı apronu da uçaklarla doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.

Haber Merkezi İHA
Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu.
Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu.

Türkiye’de hava ulaşımının ilk başladığı nokta olan ve milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı, sessizliği koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bozuldu. İstanbul Yeni Havalimanının açılması ile sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanında kargo, askeri ve özel uçakların uçuşları için kullanıyordu.

Koronavirüs sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu
FOTOĞRAF 10
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Türkiye’de hava ulaşımının ilk başladığı nokta olan ve milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı, sessizliği koronavirüs (Covid-19) nedeniyle bozuldu.
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İstanbul Yeni Havalimanının açılması ile sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanında kargo, askeri ve özel uçakların uçuşları için kullanıyordu.
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Bomboş olan peronlar virüs nedeniyle doldu Tüm dünyada etkisini gösteren virüse Türkiye’de yakalanan hastaların sayısı artması ile önlemler için yurt dışına uçuşlar iptal edilirken yurt içinde de uçuş yapan seferlerde kısıtlamaya gidilmişti.
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Bu nedenle normalde İstanbul Yeni Havalimanında duran birçok uçak Atatürk Havalimanına getirilerek peronlara yanaştırıldı.
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Virüsün ülkeye gelmesinden önce bomboş olan peronların hepsi uçaklar ile doldu.
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Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.
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Koronavirüs sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu
Koronavirüs önlemleri kapsamında çok sayıda uçuş iptal edilince Atatürk Havalimanı apronu da uçaklarla doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.

Bomboş olan peronlar virüs nedeniyle doldu

Tüm dünyada etkisini gösteren virüse Türkiye’de yakalanan hastaların sayısı artması ile önlemler için yurt dışına uçuşlar iptal edilirken yurt içinde de uçuş yapan seferlerde kısıtlamaya gidilmişti.

Bu nedenle normalde İstanbul Yeni Havalimanında duran birçok uçak Atatürk Havalimanına getirilerek peronlara yanaştırıldı. Virüsün ülkeye gelmesinden önce bomboş olan peronların hepsi uçaklar ile doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.

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