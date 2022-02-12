Koronavirüs sonrası ilk mesai: ​Muhalefet yaygara koparıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Geçirdiği Kovid-19 hastalığına ilişkin soru üzerine Erdoğan, “Bu süreci diyebilirim ki çok rahat atlattım. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de BioNTech oldum. Bu aşıların tesiriyle de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. Yani 4-5 gün içerisinde aslında biz negatife döndük.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

GÜNDEM Koronavirüsü yenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci çok rahat atlattım, aşının çok faydası oldu

Cuma namazıyla halkla bütünleşmek istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecine ilişkin şunları söyledi:

“Ne kırgınlık ne yorgunluk ne bitkinlik, böyle bir şey olmadığı gibi evimde de çalışmalarımı uluslararası, ulusal, hepsini aynı şekilde yürüttüm. Yani Ankara’da arkadaşlarımla olamadım ama İstanbul’dan Ankara’yla sürekli video konferansla da olsa irtibatı sürdürdük. Geçen hafta içerisinde de malum cumartesi günü Zonguldak’taki Teoman Duralı Kavşağı’nın, tünellerinin açılışına yine buradan katıldım.Tabii muhteşem bir eser meydana geldi, adına yakışır oldu. Teoman Hoca’mız, gerçekten Allah rahmet etsin bambaşka bir isimdi. Bir Zonguldaklı olarak da onun ismine yakışır bir eser orada meydana gelmiş oldu. Mekanı cennet olsun inşallah. Zonguldak bu tür eserleri görmemişti. İlk defa Zonguldak’ımıza böyle bir eser kazandırmış olmanın da bahtiyarlığı içerisindeyiz.”

EMİNE ERDOĞAN’IN SAĞLIK DURUMU

Eşi Emine Erdoğan’ın sağlık durumunun sorulması üzerine Erdoğan, “O benden bir gün sonra aslında başladı ama henüz eşim atlatamadı. Şu anda da bütün tedbirlere devam ediyor. Rahatsızlığı inanıyorum ki pazartesi gününe kadar dua ediyorum inşallah atlatır. Çünkü seyahate beraber gitmek gerekiyor. O beni yalnız bırakmaz, muhakkak benimle beraber olması lazım. Rabb’im şifalar versin ona da inşallah.” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “iş dışında evde nasıl zaman geçirdiği” sorusuna, “Sürekli Ankara’dan gelen notlar var, o notları inceliyorum. Görüşmeler yaptığım ülkelerin liderleriyle ilgili yine notlar ve o ülkelerle ilgili gelen notlar... Malum şu anda tabii bir Rusya-Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Ukrayna ziyaretinden sonra tabii Türkiye’yi takip eden ülkeler var. Bunlarla bu görüşmeleri de yürütmüş olduk. Öbür tarafta tabii Libya’da malum gelişmeler var, orayı takip ediyoruz. Aynı şekilde yine Azerbaycan’la ilgili gelişmeler olumlu istikamette yürüyor. Onlar bizi zaten mutlu ediyor. Dünyadan kopuk bir siyaset veya liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz. Gerek Avrupa gerek Amerika, hepsini yakından takip ediyoruz.” diye yanıt verdi.

Muhalefet yaygara koparıyor

“Bir diğer taraftan da tabii muhalefetin özellikle elektrik ve doğal gaz konusundaki spekülatif gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor” diyen Erdoğan, “Muhalefetin anlattığı, yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Televizyonlara baktığımızda Batı’da şu anda elektrik, doğalgaz fiyatları nerelerde. Biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık. Her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Biz vatandaşımızı dediğim gibi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hastalığı boyunca kendisine dünya liderleri ve vatandaşlardan gelen geçmiş olsun dileklerine ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

“Herkese çok teşekkür ediyorum. Dün akşam özel kalemden bizi arayan, 400’e yakın mesaj vardı. Büyük ihtimalle hepsine döneceğim. Bunun yanında da tabii dünya liderleri aynı şekilde... Onlarla da bir kısmına döndüm bir kısmına da inşallah dönmeye devam edeceğiz. Bu tabii aramızdaki ilişkilerin ne denli sağlam olduğunun da bir ifadesi. Hepsinden çok daha anlamlısı bugün bu bin hatm-i şerifin indirilmiş olması o da bizim için ayrı bir manevi hazdır manevi bir güçtür. Allah razı olsun.”

İlk toplantı Aksakallılar ile

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazından sonra Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi heyetini kabul etti. Vahdettin Köşkü’nde basına kapalı gerçekleşen kabulde,

da yer aldı. Erdoğan, kabulde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Şuşa Beyannamesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi için ilgili Cumhurbaşkanı Kararını da imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti’ni kabulü, kendisinin Kovid-19’u atlatmasının ardından gerçekleştirdiği ilk toplantı olma özelliğini taşıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan

OYNAT 00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'ın durumuyla ilgili: Pazartesiye kadar iyileşmesi lazım beni yalnız bırakmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak, cuma namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geçti.



Cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın durumuyla ilgili de bilgi verdi. Erdoğan, 'Henüz eşim atlatamadı. Şu anda da bütün tedbirlere devam ediyor. İnanıyorum ki pazartesi gününe kadar inşallah atlatır. Tüm tedbirlere devam ediyor. Rahatsızlığı pazartesi gününe kadar dua ediyorum atlatır. Seyahatte benle olması lazım. Rabbim şifalar versin.' diye konuştu.

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