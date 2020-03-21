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POLİTİKA

Uzmanlık eğitimindeki hekimler, 3 aylığına görevlendirilebilecek

Koronavirüs sonrası kritik değişiklik: Uzmanlık eğitimindeki hekimler, 3 aylığına görevlendirilebilecek

Koronavirüs salgının ardından Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nde kritik bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile uzmanlık eğitimi alan hekimler salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde, hekimlik görevlerini yürütmek üzere sağlık tesislerinde 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Sağlık Bakanlığı, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nde değişik yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile söz konusu yönetmelikte yer alan, 'Uzmanlık öğrencileri, uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görevlendirilemez' fıkrası değiştirildi.

3 AY GÖREVLENDİRİLEBİLECEKLER

Yapılan değişiklik ile şu cümle eklendi:

"Ancak deprem, sel baskını, salgın hastalık gibi olağan dışı ve hizmetin normal olarak sürdürülemediği hallerde uzmanlık öğrencileri, hekimlik görevlerini yürütmek üzere eğitim gördüğü kurumun dışındaki aynı il sağlık tesislerine 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilir. Bu görevlerde geçen süreler eğitim süresinden sayılır."

Yürürlüğe giren yönetmelik hükümlerini, Sağlık Bakanı yürütecek.

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