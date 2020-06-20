Koronavirüs tanısı konulan öğrenci okulda tek başına sınava girdi

Spor

Edin Visca Süper Lig'de tek

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Edin Visca, Ankaragücü karşısında bulduğu golle takımına şampiyonluk yolunda önemli bir üç puan kazandırmayı başardı. Boşnak yıldız, 2010-2011’den bugüne kadar Süper Lig’de üst üste iki sezonda gol ile asist sayılarında 10 ve üzerine çıkan ilk oyuncu oldu.

