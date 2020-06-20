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EĞİTİM TÜRKİYE

Koronavirüs tedavisi gören gençler ambulanslarla sınav salonuna götürüldü

Koronavirüs tedavisi gören gençler ambulanslarla sınav salonuna götürüldü

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören öğrenciler, Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ambulanslarla gitti.

Haber Merkezi AA
Öğrencilerin sınavdan sonra yeniden alındıkları yerlere götürüldü.
Öğrencilerin sınavdan sonra yeniden alındıkları yerlere götürüldü.

Sınav öncesinde kentteki koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavi gören öğrenciler için Adıyaman Lisesi'nde izole bir sınıf oluşturuldu.

Bu kapsamda, hastanede bulunan ve evlerinde karantina altında tutulan gençler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla alınarak, sınava girecekleri okula götürüldü. Öğrencilerin sınavdan sonra yeniden alındıkları yerlere götürülecekleri bildirildi.

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Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evde karantina altında bulunan öğrencilerden Aydın Bekmezci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen günlerde koronavirüs testim pozitif çıktı. Sağlık görevlileri sağ olsunlar gelip beni evden aldı. Şimdi sınava gireceğim. Sınavdan sonra da yeniden eve götürecekler. Umarım her şey güzel olur" dedi.

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