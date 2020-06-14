Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk sınav
EĞİTİM

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk sınav

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında saat 10.15’te başlayan ve 135 dakika sürecek olan sınavda, adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Haber Merkezi İHA
Sınava giren öğrenciler kapılardaki dezenfektanları kullandı.
Sınava giren öğrenciler kapılardaki dezenfektanları kullandı.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapıldı. Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, binalar sınav öncesi detaylı olarak temizlenerek dezenfekte edildi.

Sınav binalarının bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmazken, sınav binasının girişinde, bina içerisinde ve sınav binasından çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirme yapıldı.

Adayın, sınava girebilmesi için sınava giriş belgesine ek olarak nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu tutuldu. Bina girişinde sınava girecek olan adaylara el dezenfektanı uygulanırken, maske ve el dezenfektanı dağıtıldı.

Sınav evrakı dağıtan görevliler, lateks eldiven kullanırken adaylar, sınav salonlarına geçip sıralarına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabilecek. Sınava giren adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilirken sınavın sonuçları ise 7 Temmuz’da açıklanacak.

DHA

Saat 10.15’te başlayan sınavda, Görevliler tarafından okulun bahçesine güvenlik şeridi çekilerek adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde sınava giren öğrencilerin yakınları ise okul bahçesinden çıkartılarak dışarıya alındı. Öte yandan bir adayın ise son dakikada sınava yetiştiği görüldü.

DHA
Abone Ol Google News
Tedbirli ilk sınav

Tedbirli ilk sınav

​Öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​Bir milyon ödüllü terörist dahil 3 terörist etkisizleştirildi.
Başvurular başladı

Başvurular başladı

İşini kurmak isteyenler için hibe desteği 65 bin TL'ye çıkarıldı.

İşçi ücretinin ödendiği ​tanık anlatımlarıyla ispatlanamayacak.
İşte Ayasofya'nın tapusu

İşte Ayasofya'nın tapusu

​Yeni Şafak o salona girdi.
Şanlıurfa ve <br>Diyarbakır'da toplanıyor

Şanlıurfa ve
Diyarbakır'da toplanıyor

​Yılda 10 bin doz akrep 2 bin doz yılan panzehiri üretiliyor.

Birbirlerine girdiler!

Birbirlerine girdiler!

​İngiltere'de ırkçılar sokağa indi.

​Bilim Kurulu üyesinden koronayı yenenler için çarpıcı uyarı.

​Bilim Kurulu üyesinden korona için önemli uyarı.
Onun gibi <br>10 tane bulurum

Onun gibi
10 tane bulurum

Beşiktaşlı yıldız için dikkati çeken yorum.

​Koronavirüsün çıkış noktasından korkutan sonuç.

​Aracında uyuyan siyahi adamı vurarak öldürdü.

Tepki çeken hareketi için açıklama yaptı.
Artvin'de keşfedildi

Artvin'de keşfedildi

​Asırlar önce 2 köyü bağladığı ortaya çıktı.

Polise molotofla saldıran PKK'lılar tespit edildi.
Kapı kapı<br>antikor testi

Kapı kapı
antikor testi

​'Hastalığı geçirdim mi' şüphesi bitiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.