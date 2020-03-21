Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Günlerdir bir çok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Bir çok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda.
Ancak bazı İstanbullular bugün havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormana araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan da görüntülendi.
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Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor.
Günlerdir bir çok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor.
Bir çok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda.
Ancak bazı İstanbullular bugün havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Belgrad Ormanı'na akın etti.
Ormana araçlarıyla gelenlerin oluşturduğu yoğunluk havadan da görüntülendi.
Belgrad Ormanı'nın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Araçların bazılarının üzerinde bisikletlerinde olduğu görüldü.
İçeri giren araçlar ise piknik alanının etrafında bulunan otoparkları doldurdu. Ormanda gelinlik ve damatlıkla gezen bir çift de dikkat çekti.
Çocuklarıyla gezmeye gelenlerin yürüyüş yaptıkları ve sosyal mesafe uyarısına uymadıkları görüldü.
Piknik alanında mangal yapanlar da dikkat çekti.
Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü.
Koronavirüs uyarısını dinlemeyip Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Koronavirüs salgını nedeniyle “evde kal" uyarılarını rağmen çok sayıda kişi, Belgrad Ormanı'na akın etti. Ormandaki otoparklarının yoğunluğu sık ağaçlara rağmen havadan da rahatlıkla görüldü.
Araç kuyruğu oluştu otoparklar doldu
Belgrad Ormanı'nın girişine gelen araçlar kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Araçların bazılarının üzerinde bisikletlerinde olduğu görüldü. İçeri giren araçlar ise piknik alanının etrafında bulunan otoparkları doldurdu. Ormanda gelinlik ve damatlıkla gezen bir çift de dikkat çekti.
Güvenli mesafeye uymadılar
Çocuklarıyla gezmeye gelenlerin yürüyüş yaptıkları ve sosyal mesafe uyarısına uymadıkları görüldü. Piknik alanında mangal yapanlar da dikkat çekti. Piknik masalarında yanlarında getirdikleri yiyecekleri tüketen ve sohbet edenlerin sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü.
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Kırıkkale merkeze 30 kilometre uzaklıkta bulunan toplamda kışın 200, toplamda ise 700 kişini yaşadığı Büyük Sarıkaya köyü sakinlerinin Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüse (Kovid-19) karşı aldıkları tedbir örnek oldu. Muhtarlık, tüm köyleri tek tek gezerek satış yapan hurdacı, seyyar satıcı gibi tanımadıkları şahıslara karşı önlem alarak köyün girişine ‘Korona virüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez’ yazılı pankart astı. Mahalleliler uzmanların ‘herkes kendi OHAL’ini ilan etsin’ uyarılarına da kulak vermiş olurken ‘virüs taraması’ bahanesiyle dolandırıcılık yapanların da önünü kesti.
“Köylünün sağlığından biz sorumluyuz” Köylünün sağlığından sorumlu olduklarını anlatan Büyük Sarıkaya köyü muhtarı Cemal Karayel, şu şekilde açıklamada bulundu:
“Cumhurbaşkanımızın Türkiye genelinde başlatmış olduğu Korona virüsü tedbirleri kampanyasını Sağlık Bakanlığımız devam ettirip büyük önlemler aldı. İlimizde de Valimiz büyük önlemler aldı ve biz Valimizi biz kendimize örnek aldık. Onun yolunda biz gidiyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz köy muhtarı olarak. Köylü bizi seçtiyse biz de köylümüzün sağlığından sorumlu olacağız.”
Köydeki önlemler hakkında bilgiler aktaran Karayel, “Su depolarımızı klorlatıyoruz. Çöplerimizi atıyoruz. Cami tuvaletlerini lavabolarını temiz tutup sabunlarını koyuyoruz. Elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz. Zaten bu temiz havalara Korona virüsün geleceğini de tahmin etmiyoruz. Çok şanslı bir yerde yaşıyoruz. İlimizde de yok çok şükür. Bu da bizi sevindiriyor” diye konuştu.
Yabacı insanları köylerine almadıklarını vurgulayan Karayel, “Şimdi hurdacı, dilenci bu virüsü taşıyor anlamına gelmiyor. Biz köyümüzde tedbir amaçlı dışarıdan gelen yabancıyı içeri sokmuyoruz, sağlık açısından. Bu adamları da töhmet altında bırakmıyoruz. Toptancı olsun hurdacı olsun dilenci olsun bu tür kişileri köye sokmamaya karar aldık. Gelenler oldu biz onları geri gönderdik. Ben köydeki komşuların hepsine söyledim. Dedim ki ‘gelenleri hep birlikte gönderelim. Hepsini ben görmeyebilirim. Sizin gördüklerinizi de siz geri gönderin. Zor durumda kalmayalım.’ Hep birlikte köyümüzü koruyalım” şeklinde konuştu.
Köylülere de tavsiyelerde bulunan Karayel, “Bazı fırsat düşkünleri var. Ben Sağlık Bakanlığından geliyorum işte Korona virüsü için ateşinizi ölçerim diye. Aslında bunlar hırsız. Onlara kapınızı açmayın. Kışın az adam var. Köyümüzde 200 üzerinde insan yaşıyor. Ama yazın burada 700’ü geçiyor” ifadelerini kullandı.
Köylülerden doğal karantina: ‘Hurdacı, satıcı ve dilenci’ giremiyor
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Büyük Sarıkaya köyü halkı, Korona virüse karşı aldıkları önlemle dikkat çekti. Mahallelilerce köylerinin girişine 'Korona virüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez' yazılı pankart asıldı.
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Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmayıp daha izole bir yaşam sürünce en kalabalık semt pazarları bile sakinliğiyle dikkati çekti. Turizm kenti Antalya'da kent merkezinde her cuma günü kurulan ve oldukça kalabalık olan semt pazarının sakin olduğu gözlendi.
Pazarlarda dikkati çeken bir diğer nokta ise satıcı ve vatandaşların birçoğunda maske ve eldiven olmasıydı.
BAZI VATANDAŞLAR BEĞENMEDİ AMA SATICILAR MEMNUN Hayatın olağan akışı kısıtlı da olsa sürerken diğer taraftan virüsün yayılmasını engellemek adına önlemler alınmaya devam ediyor.
Son olarak sebze ve meyvelerin semt pazarları ve manavlarda elle seçilerek alınmasının yasaklanması gündeme geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün yaptığı yazılı açıklama ile koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlık olarak yaş sebze ile meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik bazı tedbirler aldıklarını ve pazar yerlerinde tezgah aralıklarının mümkün olduğunca geniş tutulacağı, ambalajsız satılan sebze ve meyvelerin de seçilmeden alınacağını duyurdu. Yasak, semt pazarlarında vatandaşları ikiye böldü.
Bazı vatandaşlar yasağı olumlu karşılarken, bazıları ise satıcının tezgahın diğer tarafından çürük ürünleri poşete dolduracağı endişesiyle sıcak bakmadı. Satıcılar ise yasaktan memnun.
Pazarda patates ve soğan satışı yapan Sait Yeşilağaç, elinde eldivenle müşterilerine hizmet veriyor. Pazarcı esnafının ürünleri seçip poşete doldurmasının daha sağlıklı olacağını ifade eden Yeşilağaç, müşterilere yasağı anlatmanın zor olduğunu söyledi.
Yine elinde eldivenle domates satışı yapan Orhan Tüzün, yasağın yerinde bir uygulama olduğunu söyledi. Vatandaşların buna izin vermeyeceğini düşündüğünü belirten Tüzün, “Vatandaşlar poşete çürük doldurulur düşüncesiyle izin vermez. Belki de bizden alışveriş bile yapmazlar diye konuştu.
Alışveriş yapan Semiha Altıntaş ise seçilen ürünün alınması gerektiğini, herkesin tek tek dokumaması gerektiğini söyledi. Alışveriş yapan Şükrü Göçmen ise bir marulu kendisi seçerek poşete koydu. Alışkanlıktan olduğunu belirten Göçmen, “Bence güzel bir uygulama. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Alışkanlık var, seçiyoruz ama bundan da vazgeçmemiz lazım diye konuştu. Marul satışı yapan Ahmet Fidancı, “Müşteri seçmeden olmaz. Mecburen biz vereceğiz. Bizden şüphe duymasınlar. Müşteri görüp seçecek biz de onu vereceğiz dedi.
VİRÜS, PORTAKAL SATIŞINI ARTIRDI Pazarda en kalabalık yerlerin portakal, greyfurt ve limon tezgahları olduğu da dikkati çekti. Yüksel Göver, C vitamininin virüsü öldürdüğünü duyduğunu, bu nedenle greyfurt ve portakal aldığını belirterek “C vitamini mikrobu öldürüyor. Boğazdaki virüsü öldürüyor. Onun için sıkıp biraz da içine limon sıkacağım, öyle içeceğim. Yasak için geç bile kalındı. El değmeden olması lazım dedi.
Mehmet Men ise tezgahı doldurduğunu ve normalde satış yaptığından iki katı fazla ürün getirdiğini belirterek şöyle konuştu: “Virüse karşı iyiymiş ben de tezgahı doldurdum. Normalde 300-400 kilo alırdım, talep çok olunca 600 kilo aldım. Çok istek var. Seçmek istemeyen oluyor biz dolduruyoruz. Portakal satışı yapan Suat Karaalp, satışlarının 2-3 gün öncesine göre yüzde 35 oranında arttığını söyledi.
Pazarda elle seçme yasağında vatandaşların 'çürük' endişesi: Satıcılar memnun
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın semt pazarları ile manavlarda elle sebze ve meyve seçiminin yasaklandığını duyurması, pazar esnafı ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılanırken, bazı vatandaşlar poşet içerisine çürük sebze ve meyvelerin konacağı düşüncesiyle yasağa sıcak bakmadı.