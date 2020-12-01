Koronavirüs yasakları: Kreşler kapandı mı?

Dün yapılan Kabine toplantısının ardından artan vakalar göz önünde bulundurularak yeni kısıtlamalar açıklandı. On binlerce veli, anaokulları ve kreşlerin kapatılıp kapatılmayacağı sorusunun cevabını internette aratmaya başladı. Peki, kreşler kapandı mı? Anaokulları ve kreşler açık olacak mı? Detaylar haberimizde...

GÜNDEM Ankara'da anaokulları için yeni karar: Uzaktan eğitime geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anaokulları ve kreşlerle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıklamıştı. Erdoğan konuşmasında kreşler ve anaokulları ile ilgili verilen kararları duyurarak şunları söylemişti: "Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir. Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır."

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GÜNDEM İstanbul Valiliğinden ana okulları ile ilgili uzaktan eğitim kararı

Kreşler kapandı mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesi'nde yer alan bilgilere göre; "İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınacak. Anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilecek. 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenecek." denildi.

GÜNDEM Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: Uzaktan eğitim ne zamana kadar sürecek?

Hangi illerde anaokulları ve kreşlerde uzaktan eğitime geçildi?

Ankara'da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi. İstanbul'da da 1 Aralık-4 Ocak arasında resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi. İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada kararın, sosyal izolasyonu sağlamak ve hastalığın yayılma hızını kontrol altında tutmak amacıyla alındığı kaydedildi.

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Bursa Valiliğinden ise yapılan açıklamada, son dönemde Kovid-19 salgınında hızlı bir bir artış, vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında ilimiz genelindeki resmi ana okulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, kaymakamlarımız ve ilgili kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verilmiştir."