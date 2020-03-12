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ADANA

Koronavirüsü anlattı diye Çin’e girişi yasaklandı!

Koronavirüsü anlattı diye Çin’e girişi yasaklanan Adanalı Burak Burak: Kaçtığımı düşünüyor

Çin’de İngilizce öğretmenliği yapan ve koronavirüs hakkında yayın yaptığı için polis tarafından tehdit edilince memleketi Adana’ya dönen Burak Teoman, Çin’e girişinin yasaklandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı yayınla Çin’den ayrılış sürecini anlatan öğretmen Teoman, “Çin’in Milli Eğitim Bakanlığı’ndan benim çalıştığım kuruma yazı gitmiş. Benim ülkeye girişimin yasaklanmasıyla alakalı. Adamlar benim ülkeden kaçtığımı düşünüyorlar. Benim orada çalışan arkadaşlarımı dahi sorguya almışlar. Benim ülkeyi nasıl terk ettiğim ile ilgili bilgileri sormuşlar. Biletimi, koltuk numaramı falan istemişler" dedi.

Haber Merkezi İHA
Burak Teoman
Burak Teoman

Çin’de ortaya çıkan koronavirüsün dünyaya yayılımını ve ülkedeki yaşamı sosyal medya hesabından anlatıp, televizyon kanallarına da konuk olan Adanalı İngilizce öğretmeni Burak Teoman, Çin polisi tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

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Ülkeye girişinin yasaklandığını öğrendi

Bunun üzerine geçen haftalarda Adana’ya dönen Teoman, Çin’den ayrıldıktan sonra Çin Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalıştığı kuruma gönderdiği yazıyla, ülkeye girişinin yasaklandığını öğrendi.

Sosyal medya hesabından yaptığı yayınla Çin’den ayrılış sürecini anlatan öğretmen şunları kaydetti:

  • “Çin’in Milli Eğitim Bakanlığı’ndan benim çalıştığım kuruma yazı gitmiş. Benim ülkeye girişimin yasaklanmasıyla alakalı. Adamlar benim ülkeden kaçtığımı düşünüyorlar. Benim orada çalışan arkadaşlarımı dahi sorguya almışlar. Kendileri şu anda bana oradan ‘Nasılsın’ diye yazamıyorlar korkularından. Benim ülkeyi nasıl terk ettiğim ile ilgili bilgileri sormuşlar. Biletimi, koltuk numaramı falan istemişler. Çünkü benim şu anda Çin’e girişimi yasaklamışlar. Ben de o fotoğrafı göndermedim ve göndermeyi düşünmüyorum. Çünkü gönderirsem kendi lehlerine kullanacaklar ve burada Çin hakkında konuşan Türk vardı biz de onu ülkeden gönderdik diyecekler.”

İstanbul'dan koronavirüs manzaraları
FOTOĞRAF 10
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İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı.
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Metrobüse binen kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözlendi.
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Metrobüse binen kişilerin arasında maske takanların sayısında artış gözlendi.
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Öte yandan akşam saatlerinde bir kişi Cevizlibağ metrobüs istasyonu girişinde maske sattı.
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Metrobüs istasyonunda maske satın alan bir kişi, Önlem için aldım. Turistik bölgede çalıştığım için korunayım dedim. Fiyatlar yüksek ama yapacak bir şey yok şeklinde konuştu.
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Toplu taşıma araçlarında, metro ve metrobüs istasyonlarında yolcuların dezenfektan kullandığı görüldü.
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İstanbul'da koronavirüs salgını nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı.
Title
Metrobüs istasyonlarında yolcuların dezenfektan kullandığı görüldü.
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Toplu taşımayı kullananların arasında maske takanların sayısında artış gözlendi.
İstanbul'dan koronavirüs manzaraları
Türkiye'de ilk koronovirüs vakasının görülmesiyle birlikte vatandaşlar kişisel önlemlerini artırdı. Toplu taşıma araçlarında, metro ve metrobüs istasyonlarında yolcuların maske taktığı ve dezenfektan kullandığı görüldü.
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