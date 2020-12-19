Acı haberle şok oldular: Koronayı yendi patlamada öldü

Gaziantep’teki özel bir hastanenin COVİD 19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlama ve çıkan yangında ölenlerin arasında bulunan Nizip Sekili kasabasının eski Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Bir kaç gündür durumu iyiye giden Kanpolat, yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlık yaparken sabah saatlerde meydana gelen feci olayda hayatını kaybetti.

Ali Saffet Kanpolat

GÜNDEM Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti

ACI HABERLE ŞOK OLDULAR

Meclis Üyesi Kanpolat’ın görüntülü telefon ile eşi Firdevs Kanpolat ile görüştüğü durumunun iyi olduğunu söylediği ortaya çıktı. Bir kaç gün içerisinde servise alınması beklenen Kanpolat’ı yeniden görmek ve kavuşmak için gün sayan ailesinin sabah gelen acı haber ile büyük şok yaşadığı öğrenildi. Kanpolat’tan geriye ise olaydan bir gün önce yapılan telefon görüşmesi ile ilgili alınan ekran fotoğrafları kaldı.

REKLAM

Kanpolat’tan geriye ise olaydan bir gün önce yapılan telefon görüşmesi ile ilgili alınan ekran fotoğrafları kaldı.

Kanpolat’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

OYNAT 00:20 Hastanedeki patlama sonrası 9 kişinin öldüğü servisten yeni görüntüler Gaziantep'teki özel bir hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu 9 hasta hayatını kaybetti. Patlamanın olduğu servis katına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder