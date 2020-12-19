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GAZİANTEP

Koronavirüsü yendi Gaziantep'teki patlamada can verdi

Acı haberle şok oldular: Koronayı yendi patlamada öldü

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patlaması sonrası çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybederken, patlamada hayatını kaybedenler arasında eski belediye başkanı Ali Saffet Kanpolat da yer aldı. Kanpolat'ın korona virüs hastalığı nedeniyle verdiği yaşam mücadelesini kazandığı ortaya çıktı. Olaydan bir gün önce eşi ile görüntülü konuşan Kanpolat’tan geriye son resimleri kaldı.

Haber Merkezi İHA
Ali Saffet Kanpolat
Ali Saffet Kanpolat

Gaziantep’teki özel bir hastanenin COVİD 19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlama ve çıkan yangında ölenlerin arasında bulunan Nizip Sekili kasabasının eski Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Encümen Üyesi Ali Saffet Kanpolat yaklaşık 10 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Bir kaç gündür durumu iyiye giden Kanpolat, yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlık yaparken sabah saatlerde meydana gelen feci olayda hayatını kaybetti.

Ali Saffet Kanpolat

Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti

ACI HABERLE ŞOK OLDULAR

Meclis Üyesi Kanpolat’ın görüntülü telefon ile eşi Firdevs Kanpolat ile görüştüğü durumunun iyi olduğunu söylediği ortaya çıktı. Bir kaç gün içerisinde servise alınması beklenen Kanpolat’ı yeniden görmek ve kavuşmak için gün sayan ailesinin sabah gelen acı haber ile büyük şok yaşadığı öğrenildi. Kanpolat’tan geriye ise olaydan bir gün önce yapılan telefon görüşmesi ile ilgili alınan ekran fotoğrafları kaldı.

Kanpolat’tan geriye ise olaydan bir gün önce yapılan telefon görüşmesi ile ilgili alınan ekran fotoğrafları kaldı.

  • Kanpolat’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi ve işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

Hastanedeki patlama sonrası 9 kişinin öldüğü servisten yeni görüntüler
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Hastanedeki patlama sonrası 9 kişinin öldüğü servisten yeni görüntüler
Gaziantep'teki özel bir hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu 9 hasta hayatını kaybetti. Patlamanın olduğu servis katına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Hastanedeki oksijen patlaması sonrası 9 hastanın hayatını kaybettiği servisten ilk görüntüler
OYNAT 00:25
Hastanedeki oksijen patlaması sonrası 9 hastanın hayatını kaybettiği servisten ilk görüntüler
Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen patlaması sebebiyle çıkan yangında 9 hasta hayatını kaybetti. Patlama sonrası hayatını kaybedenlerin bulunduğu servis katı ilk kez görüntülendi.

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