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POLİTİKA

Korumaları gazeteciye saldıran İYİ Partili Türkkan’dan açıklama: Üzüntü içindeyim takipçisi olacağım

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, çiftliğindeki kaçak yapıların yıkılmasını görüntüleyen gazeteciye korumaları tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırıdan dolayı üzüntü içinde olduğunu belirten Türkkan, "Kardeşimize geçmiş olsun diyor, yanında olacağımı ilan ediyorum. Olayın takipçisi olacağım" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Korumaları gazeteciye saldıran İYİ Partili Türkkan’dan açıklama: Üzüntü içindeyim takipçisi olacağım
Lütfü Türkkan, korumalarının gazeteciye saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli Dilovası’nda yer alan çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımını takip eden gazeteci Mustafa Uslu, Türkkan’ın korumalarının saldırısına uğramıştı.

Uslu, Türkkan'ın 4 korumasının "Sen nasıl çekim yaparsın" diyerek üstüne yürüdüğünü söylemişti. Yüzü kanlar içinde kalan ve vücudunda yaralar oluşan Uslu, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

"Saldırıyı üzüntüyle öğrendim"

Olaya ilişkin Lütfü Türkkan'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Türkkan, yaşananlardan dolayı üzüntü içinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Dilovası’ndaki ahırların yıkımı esnasında, görevini yapan İHA Muhabiri Mustafa Uslu’yu yapılan saldırıyı büyük üzüntüyle öğrendim. Basın özgürlüğünün ve emekçilerinin her daim yanında olmuş bir siyasetçi olarak, bu çirkin olayın takipçisi olacağım. Mustafa Uslu kardeşimize geçmiş olsun diyor, yanında olacağımı ilan ediyorum.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın korumaları gazeteciye saldırdı
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