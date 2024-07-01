Koruyucu ailelerimizin yanındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: "Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle ilan ettiğimiz 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde; korunmaya muhtaç yavrularımıza kol kanat geren tüm değerli ailelerimize selamlarımı iletiyor, şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'da "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. “Bir çocuğun yüreğine dokunan sevgi, onun geleceğine açılan kapıdır” ifadesini kullanan Emine Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nde, bu kapıyı aralayan ve umut dolu yarınlara adım atan tüm koruyucu ailelere canıgönülden teşekkürlerini sunduğunu belirtti. Emine Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Bugün 10 bini aşkın yavrumuz devletimizin kanatları altında, koruyucu anne, babalarının yanında. Gönül Elçileri projemizin de katkısıyla bu sayının artmasını temenni ediyor, her çocuğumuzun hakkı olan aile sıcaklığına kavuşmasını diliyorum.”