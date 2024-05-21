Kosova ile Türkiye arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması: Kabine Toplantısı'nda yetki verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye ile Romanya'nın ikili ticaret hacminin iki yıl üstü üste 10 milyar dolar seviyesini aştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni hedefin 15 milyar dolar olduğunu söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ciolacu'nun basın açıklaması öncesinde iki ülke arasında altı anlaşma imzalandı.