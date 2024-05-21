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Kosova ile Türkiye arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması: Kabine Toplantısı'nda yetki verildi

Kosova ile Türkiye arasında karşılıklı emeklilik hakkının kazanılmasını ve iki ülkeden birinde yaşamaya karar veren bir kişinin, o ülkede emekli maaşından yararlanmasını sağlayacağı maddeleri içeren Sosyal Güvenlik Anlaşması için Maliye, Çalışma e Transferler Bakanlığına müzakere yetkisi verildi.

19:07 - 21/05/2024 Salı
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kosova hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanlığına, “Sosyal Güvenlik Anlaşması”nı müzakere etme yetkisi verildi.

Kosova Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılacak “Sosyal Güvenlik Anlaşması”na ilişkin bilgi verdi.

Murati, anlaşmanın, karşılıklı emeklilik hakkının kazanılmasını ve iki ülkeden birinde yaşamaya karar veren bir kişinin, o ülkede emekli maaşından yararlanmasını sağlayacağını söyledi.

Anlaşmayla, karşılıklı veri alışverişinin yapılacağını aktaran Murati, bir kişinin her iki devletten emekli maaşı almasının önüne geçileceğini bildirdi.


#Kosova
#Türkiye
#Sosyal Güvenlik Anlaşması
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