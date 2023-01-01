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Köyceğiz'de çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin iki uçak ve helikopterle havadan, arazözlerle karadan müdahalesi sonucu söndürüldü.

18:51 . 16/09/2023 السبت
AA
Köyceğiz'deki orman yangını söndürüldü.

Köyceğiz'deki orman yangını söndürüldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Akköprü Mahallesi Cehennem Deresi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, 2 uçak ve helikopterle havadan, arazözlerle karadan müdahale ettiği yangın yayılmadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık 3 dönüm ormanlık alan zarar gördü.



#Köyceğiz
#Muğla
#orman yangını
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