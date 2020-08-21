KPSS önlisans başvurusu nasıl yapılır?

Memurluk için önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alan KPSS için geri sayım sona eriyor. 2020 KPSS önlisans sınav tarihi de adaylar için merak konusu oldu. Peki, KPSS önlisans sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak ve başvurular ne zaman alınacak?

KPSS önlisans başvuruları ne zaman?

2020-KPSS Ön Lisans Sınavı, 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 21 Ağustos 2020 - 02 Eylül 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

KPSS önlisans sıvav ve sonuç tarihi

25 Ekim'de yapılacak sınavın sonuçları ise 26 Kasım'da açıklanacak.

KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans Başvuru Kılavuzu için tıklayınız

Değerli adaylarımız, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz KPSS Ön Lisans Sınavı #2020KPSS başvuru kılavuzu https://t.co/j0pzG5fXEW sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 21, 2020

GÜNDEM ÖSYM Başkanı duyurdu: Sınav başvurularında HES kodu istenecek

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. Ön lisans düzeyinde DHBT’ye katılmak isteyen adayların KPSS Ön Lisans Sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını saat 10.00'dan itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.