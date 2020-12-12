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EĞİTİM

KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim 2020 sınavı sonuçları merakla bekleniyor. İki yıl arayla lise mezunu vatandaşlara yönelik yapılan ve binlerce kişiyi yakından ilgilendiren KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS Ortaöğretim 2020 sınavı, 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi.
KPSS Ortaöğretim 2020 sınavı, 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının sonuçları bekleniyor. Aldıkları puanlar kapsamında tercih yaparak kamuda memur olma hayali kuran lise mezunu binlerce vatandaş, ÖSYM'nin sonuçları erişime açacağı tarihi sorguluyor.

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, 24 Aralık’ta açıklanacak. Adaylar 22 Kasım’da gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları online sistem üzerinden görüntülenebilecek.

Sonuçlara nereden ulaşabilirsiniz?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacak.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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