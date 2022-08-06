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POLİTİKA

KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı

KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan çifte soruşturma sürüyor. Uzmanlarca hazırlanan ön raporda 3 sorunun birebir aynı, 10 sorunun benzer olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında soruları hazırlayan ve seçen ÖSYM çalışanlarının ifadesine başvurulurken şüphelilerin sınav öncesi telefon görüşme ve baz kayıtları mercek altında.

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Haber Merkezi Diğer
KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı
Foto: Arşiv.

KPSS soruşturması derinleşiyor. Sınavdan önce sızdırıldığı iddia edilen 20 soru uzmanlarca incelendi. Konuya ilişkin hazırlanan ön rapora göre şüpheli 13 soru var.

  • Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında çıkan sorular ile sınavdan önce sosyal medyada yayınlanan sorular karşılaştırıldı.

Uzmanlarca yapılan incelemede 3 sorunun birebir aynı olduğu tespit edildi.

Bu soruların cevap şıklarının örtüştüğü de ortaya çıkarılırken, 10 sorunun ise benzerlik gösterdiği kaydedildi.

Soru benzerliğinin tesadüf mü yoksa bir sızıntıdan mı kaynaklandığına ilişkin incelemenin halen devam ettiği bildirildi.

SORU KOMİSYONU ÜYELERİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Devlet Denetleme Kurulu’nun ÖSYM’deki incelemesi sürüyor. Bu kapsamda Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sorularını hazırlayan uzmanlar ile soru komisyonu üyelerinin ifadesine başvuruldu.

  • Soruların sızdırıldığı iddia edilen Yediiklim yayınevi yönetici ve soru uzmanları ile ÖSYM çalışanlarının telefon arama ve baz kayıtları da mercek altına alındı. Sınav öncesi, şüpheli görüşme olup olmadığı araştırılıyor.

ÖSYM çalışanları ve yöneticilerine yönelik ididalar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı memur suçları bürosunca yürütülürken, Yediiklim Yayınevi ve çalışanlarına yönelik soruşturmanın Müracaat ve Suçüstü Savcılığı’nca yürütüldüğü öğrenildi.

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