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EĞİTİM

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Memur olmak hayali kuran on binlerce adayının merakla beklediği KPSS tercih sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, "30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır." ifadelerini kullandı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden ilan edilen sonuçlar için adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecekler. Peki KPSS tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KPSS 2020/2 tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranına nasıl girilir? İşte tüm detaylar...

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına alınacak olan adayları yakından ilgilendiren KPSS tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden sonuçlar ilan edilirken öğrenciler kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama yapabilecekler. KPSS yerleştirme işlemi ise ortaöğretim, lisans ve ön lisans mezunlarının puan dağılımlarına göre gerçekleşecek. KPSS tercih sonuçları sorgula! KPSS 2020/2 tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ÖSYM Başkanı Aygün duyurdu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, "30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır." ifadelerini kullandı.

2020-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı
GÜNDEM
2020-KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

KPSS yerleştirme işlemi nasıl yapılır?

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir.

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor
GÜNDEM
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor

  • Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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