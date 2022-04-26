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Gündem Kreşte çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye soruşturma
MERSİN

Kreşte çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye soruşturma

Mersin'de, kreşte bakıcıların çocuklara yemek yedirdikleri sırada kötü muamelede bulundukları anların cep telefonu kamerası görüntüsünün ortaya çıkmasıyla idari soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Kreşte çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye soruşturma
DHA
Kreşte çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye soruşturma
Kreşte çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye soruşturma
DHA
Kreşte çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye soruşturma

Mersin Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki özel kreş ve gündüz bakımevinde meydana geldi. Bakıcı olarak görev yapan G.E. ile Y.K., çocuklara yemek yedirdikleri sırada, kötü muamelede bulundu. İşine son verilen bakıcılar hakkında soruşturma başlatıldı.

Görüntüler ortaya çıktı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; bakıcıların, çocukları kollarından çekerek, ittiği ve zorla yemek yedirdiği görüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla çocukların aileleri, kurum ve çalışanlar hakkında şikayetçi oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce ise kurum hakkında idari soruşturma başlatıldı. G.E. ile Y.K.'nin görevlerine de son verildi. Öte yandan kurum yönetiminin, bakıcılar hakkında suç duyurusunda bulunduğu, soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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