Mersin'deki gazete baskını: CHP’nin demokratik hakkı!

Mersin’de yayın yapan Haberci Gazetesi, belediyenin enerji katı atık ihalesi ile ilgili haber yapınca CHP’lilerin hedefi oldu.

Saldırganlardan 8 kişi haberin yayınlandığı gün gazetenin önünde gözlem yaptı. Ertesi gün 150 kişilik bir grup, gazete binasını bastı. CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer ve Gençlik Kolları Yardımcısı İzzet Kırılmaz’ın organize ettiği grup, binaya saldırdı.

Gazete çalışanları CHP’lilerin nhedefi oldu.

AYAĞINIZI DENK ALACAKSINIZ

Kırılmaz eylem sırasında “Ayağınızı denk alacaksınız, Bugün 300 kişi ile geldik yarın 3 bin kişi geliriz” diyerek tehditler savurdu. Gazeteye boya, kalem ve yumurta atan saldırganlar, gazete ekipmanlarına zarar verdi.

Tepkiler üzerine “evet biziz” açıklaması yapan Alkım Sümer, “En basit slogan eylemini saldırı, gazete basma, tehdit olarak gösterenlere net bir şekilde tepki vermek ve yine demokratik hakkımızı kullanmak istedik” ifadesini kullandı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada Sümer’in de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

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ÖNCE GÖZLEM YAPMAYA GELDİLER

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Haberci Gazetesi Genel Koordinatörü Yüksel Ekici, “Daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili enerji katı atık sözleşmesine uymadıklarından dolayı haber yapmıştık. Bu haberlere kızmış grup. Önce az kişiyle gelip eylem yaptılar. Ertesi gün kalabalık gelip saldırdılar. Boya atıp protesto yaptılar. Demek ki bir gün önce gözlem yapmaya gelmişler. Eylem sırasında ‘yalan haber yapmayın artık’ şeklinde slogan attılar. Eylem sonrası partinin il başkanı bu konudan haberinin olmadığını söyledi ama ön saflarda CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı ile CHP Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı vardı. Sosyal medyada olayı kendilerinin yaptıklarını söylediler ” dedi.

BUNLARI TANIMIŞ OLDUK

Kılıçdaroğlu’nun her fırsatta basın özgürlüğüyle ilgili demeç verdiğini hatırlatan Ekici, “Bizim yayın politikamız muhalif. Önceki dönem başkanına da eleştiriler yapıyorduk. Mersin’i korumaya çalışan bir gazeteyiz. CHP dışında tüm partilerden herkes geldi aradı yanımızda olduklarını söylediler ama CHP’lilerden duymadık. Zaten herkes bunları tanıyordu, biz de öğrenmiş olduk” şeklinde konuştu.

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