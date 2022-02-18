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MERSİN

Mersin'deki gazete baskını: CHP’nin demokratik hakkı!

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık ihalesiyle ilgili haber yapan yerel “Haberci” gazetesi CHP’li 150 kişi tarafından basıldı. Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İzzet Kırılmaz “Ayağınızı denk alacaksınız. Bugün 300 kişi ile geldik yarın 3 bin kişi geliriz” diyerek tehdit etti. İl Gençlik Kolları baskını savundu: Demokratik hakkımız.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​Mersindeki gazete baskını: CHP’nin demokratik hakkı!
CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer’in başını çektiği ekip gazeteye saldırdı.

Mersin’de yayın yapan Haberci Gazetesi, belediyenin enerji katı atık ihalesi ile ilgili haber yapınca CHP’lilerin hedefi oldu.

Saldırganlardan 8 kişi haberin yayınlandığı gün gazetenin önünde gözlem yaptı. Ertesi gün 150 kişilik bir grup, gazete binasını bastı. CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı Alkım Sümer ve Gençlik Kolları Yardımcısı İzzet Kırılmaz’ın organize ettiği grup, binaya saldırdı.

Gazete çalışanları CHP’lilerin nhedefi oldu.
Gazete çalışanları CHP’lilerin nhedefi oldu.

AYAĞINIZI DENK ALACAKSINIZ

Kırılmaz eylem sırasında “Ayağınızı denk alacaksınız, Bugün 300 kişi ile geldik yarın 3 bin kişi geliriz” diyerek tehditler savurdu. Gazeteye boya, kalem ve yumurta atan saldırganlar, gazete ekipmanlarına zarar verdi.

Tepkiler üzerine “evet biziz” açıklaması yapan Alkım Sümer, “En basit slogan eylemini saldırı, gazete basma, tehdit olarak gösterenlere net bir şekilde tepki vermek ve yine demokratik hakkımızı kullanmak istedik” ifadesini kullandı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada Sümer’in de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

ÖNCE GÖZLEM YAPMAYA GELDİLER

Saldırıyla ilgili açıklama yapan Haberci Gazetesi Genel Koordinatörü Yüksel Ekici, “Daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili enerji katı atık sözleşmesine uymadıklarından dolayı haber yapmıştık. Bu haberlere kızmış grup. Önce az kişiyle gelip eylem yaptılar. Ertesi gün kalabalık gelip saldırdılar. Boya atıp protesto yaptılar. Demek ki bir gün önce gözlem yapmaya gelmişler. Eylem sırasında ‘yalan haber yapmayın artık’ şeklinde slogan attılar. Eylem sonrası partinin il başkanı bu konudan haberinin olmadığını söyledi ama ön saflarda CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı ile CHP Gençlik Kolu Başkan Yardımcısı vardı. Sosyal medyada olayı kendilerinin yaptıklarını söylediler ” dedi.

BUNLARI TANIMIŞ OLDUK

Kılıçdaroğlu’nun her fırsatta basın özgürlüğüyle ilgili demeç verdiğini hatırlatan Ekici, “Bizim yayın politikamız muhalif. Önceki dönem başkanına da eleştiriler yapıyorduk. Mersin’i korumaya çalışan bir gazeteyiz. CHP dışında tüm partilerden herkes geldi aradı yanımızda olduklarını söylediler ama CHP’lilerden duymadık. Zaten herkes bunları tanıyordu, biz de öğrenmiş olduk” şeklinde konuştu.

CHP'lilerden iki günde iki vukuat: Gazetecilere yumurta ve boyalarla saldırdılar
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Bugün öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi’nde yaklaşık 35 yıldır günlük siyasi gazete olarak yayın hayatını sürdüren Mersin Haberci Gazetesinin bulunduğu sokağa gelen çoğunluğu gençlerden oluşan onlarca kişi, ellerindeki boyaları kapının önüne çıkan gazete çalışanlarının üzerine döktü.
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<br>Grup daha sonra gazete binasını ve çalışanlarını yumurta yağmuruna tuttu. Gazete önündeki eylemlerini sürdüren kalabalık, \"Yanlış haber yapıyorsunuz\" diyerek slogan attı.
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Sloganlarına bir süre devam eden grup, tehditler savurup yanlarında getirdikleri buğdayları da gazete binası önüne döktükten sonra sloganlarla olay yerinden uzaklaştı.
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Saldırıda Haberci Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici ile muhabir Kadri Duman’ın yüzü ve kıyafetleri boya içinde kaldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Olay yerinde inceleme yapan ekipler, gazete çalışanları ile görüştükten sonra bölgedeki kamera görüntülerini inceledi.
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Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Olayın ardından kentteki birçok gazeteci Haberci Gazetesi’nin önüne gelerek meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yüksel Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Bugün bir saldırıya uğradık. Hiç de hoş olmayan, demokrasiye yakışmayan ve özellikle kendilerine yakıştıramadığım bir partinin, bir genç grubun bunu yapması çok daha üzücü.
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Onları yönlendirenleri şiddetle kınıyorum. Bugün bizim başımıza gelen olay sadece bize değil basın özgürlüğüne bir saldırı olarak nitelendirilsin.
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Gerekli yerlere mesaj olsun. Şikayetçi olduk. Zaten artık kamuoyuna mal olmuş bir olay.
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Emniyetimiz de gerekli girişimleri yaptı, incelemeleri sürüyor. Sonucu inşallah adalet belirler. Bu saldırıların iyi tarafı da var. Yayın politikamızın doğruluğunu ispatlayan bir davranış. Sosyal demokrat geçinen insanların hak ve adalet anlayışını da gözler önüne sermesi açısından ibretlik bir olaydır\" dedi.
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DÜN YİNE SALDIRMIŞLARDI<br><br>Öte yandan, Haberci Gazetesi’ne dün yine bir grup genç sözlü saldırı girişiminde bulunmuştu. Gazete önünde toplanan maskeli gençler, ’Yalan haber yapmayın’ şeklinde slogan atarak, bunun bir başlangıç olduğunu belirtip olay yerinden ayrılmıştı.
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AK Parti Gençlik Kolları Mersin İl Başkan Yardımcısı Mehmet Kurt, saldıran grubun CHP Gençlik Kolları üyelerinden oluştuğunu açıkladı.
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CHP'lilerden iki günde iki vukuat: Gazetecilere yumurta ve boyalarla saldırdılar
Mersin'de dün bir grubun sözlü saldırısına uğrayan yerel gazete çalışanları, bugün de yumurtalı ve boyalı saldırıya maruz kaldı. AK Parti Gençlik Kolları Mersin İl Başkan Yardımcısı Mehmet Kurt, saldıran grubun CHP Gençlik Kolları üyelerinden oluştuğunu açıkladı. Yerel basında yer alan haberlerde ise CHP'lilerin gazetecilere saldırırken, "Satılık kalemler, yeminiz bitmiş" şeklinde slogan attığı vurgulandı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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